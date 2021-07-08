«Будет душно»: Борис Кубай рассказал, когда в Приморье наступит жара

В интервью «Примпогоде» он рассказал о том, что прогнозы на жарку и душную погоду на следующей неделе в крае целиком подтверждаются. Это связано с тем, что антициклон перейдет из Тихого океана в сторону Японского моря, где начнёт активно распространять своё влияние.