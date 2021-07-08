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Posted 8 июля 2021, 04:13

Published 8 июля 2021, 04:13

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

«Будет душно»: Борис Кубай рассказал, когда в Приморье наступит жара

8 июля 2021, 04:13
Сюжет
Погода
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о том, что совсем скоро в Приморье будет очень жарко — до +35 градусов.

В интервью «Примпогоде» он рассказал о том, что прогнозы на жарку и душную погоду на следующей неделе в крае целиком подтверждаются. Это связано с тем, что антициклон перейдет из Тихого океана в сторону Японского моря, где начнёт активно распространять своё влияние.

«В континентальный районах воздух прогреется до +35 градусов, а кое-где и выше. Причем, жарко будет не только в западных, но и в восточных районах края», — отметил главный синоптик «Примпогоды».

Он добавил, что во местами пройдут дожди, ожидается высокая температура и высокая влажность воздуха.

«Во Владивостоке дневные туманы будут ослабевать и либо рассеиваться, либо уходить в море. Будет душно», — заметил Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в период 7–8 июля Приморский край будет поделён между циклоном и антициклоном, что создаст в регионе разнообразные погодные условия. Местами будет дуть сильный ветер или пройдут ливни, а температура воздуха в разных частях края может отличаться в 2 раза.

#Новости#Общество#Погода
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