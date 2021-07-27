В ГИБДД рассказали подробности ДТП с такси, которое врезалось в стену во Владивостоке

В салоне автомобиля Toyota Vitz в момент ДТП находилось трое пассажиров: 21 года, а также 18 и 16 лет. Все они получили травмы, пострадал и сам водитель такси. Подоспевшие на помощь медики осмотрели пострадавших, всем было назначено амбулаторное лечение.