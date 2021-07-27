В ГИБДД рассказали подробности ДТП с такси, которое врезалось в стену во Владивостоке

Posted 27 июля 2021, 10:43
Published 27 июля 2021, 10:43
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, авария случилась во дворе дома №57 на улице Карбышева.
Напомним, такси, за рулём которого находился 71-летний мужчина, врезалось в стену магазина. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что пожилой водитель не справился с управлением.
В салоне автомобиля Toyota Vitz в момент ДТП находилось трое пассажиров: 21 года, а также 18 и 16 лет. Все они получили травмы, пострадал и сам водитель такси. Подоспевшие на помощь медики осмотрели пострадавших, всем было назначено амбулаторное лечение.
«Стаж вождения водителя такси – более 40 лет, путевой лист, разрешение на перевозку пассажиров в наличии», – отметили в ГИБДД.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по свидетельству очевидцев аварии, пожилому мужчине за рулём стало плохо.
В целом за минувшие сутки, по данным Госавтоинспекции, на дорогах края зарегистрировано 55 ДТП, в том числе с участием пешеходов. Так, во Владивостоке автомобиль наехал на пожилую женщину, она получила травму стопы.