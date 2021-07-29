«Заметила малыша на подоконнике»: в Приморье девушка предотвратила трагедию

27-летняя девушка гуляла во дворе дома по улице Стаханова, когда заметила в открытом окне маленького мальчика, который залез на подоконник. Квартира была расположена на первом этаже, однако и такая высота для малыша является смертельно опасной. Женщина подбежала к окну и сняла с него ребёнка. Выяснилось, что в квартире находился и второй малыш, родителей детей дома не было.