«Заметила малыша на подоконнике»: в Приморье девушка предотвратила трагедию

Posted 29 июля 2021, 11:19
Published 29 июля 2021, 11:19
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, трагедия едва не случилась в городе Уссурийске.
27-летняя девушка гуляла во дворе дома по улице Стаханова, когда заметила в открытом окне маленького мальчика, который залез на подоконник. Квартира была расположена на первом этаже, однако и такая высота для малыша является смертельно опасной. Женщина подбежала к окну и сняла с него ребёнка. Выяснилось, что в квартире находился и второй малыш, родителей детей дома не было.
Происшествием заинтересовались сотрудники полиции. Оказалось, что 23-летняя мать детей ушла на работу, а малыши 2 и 3 лет остались под присмотром отца. 57-летний мужчина рассказал стражам порядка, что ненадолго отлучился в магазин, оставив детей одних в квартире с открытыми окнами.
В итоге в отношении матери детей был составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Находке из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал пятилетний мальчик. В полиции отметили, что родители ребёнка были дома, малыш остался один в комнате всего на пару минут. Сейчас мальчик находится в Центральной городской больнице с диагнозом кататравма – падение с высоты. Ребёнка пришлось поместить в отделение реанимации.