vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2021, 11:19

Published 29 июля 2021, 11:19

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

«Заметила малыша на подоконнике»: в Приморье девушка предотвратила трагедию

«Заметила малыша на подоконнике»: в Приморье девушка предотвратила трагедию

29 июля 2021, 11:19
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
В Уссурийске молодая женщина спасла малыша, который чуть не выпал в открытое окно.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, трагедия едва не случилась в городе Уссурийске.

27-летняя девушка гуляла во дворе дома по улице Стаханова, когда заметила в открытом окне маленького мальчика, который залез на подоконник. Квартира была расположена на первом этаже, однако и такая высота для малыша является смертельно опасной. Женщина подбежала к окну и сняла с него ребёнка. Выяснилось, что в квартире находился и второй малыш, родителей детей дома не было.

Происшествием заинтересовались сотрудники полиции. Оказалось, что 23-летняя мать детей ушла на работу, а малыши 2 и 3 лет остались под присмотром отца. 57-летний мужчина рассказал стражам порядка, что ненадолго отлучился в магазин, оставив детей одних в квартире с открытыми окнами.

В итоге в отношении матери детей был составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Находке из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал пятилетний мальчик. В полиции отметили, что родители ребёнка были дома, малыш остался один в комнате всего на пару минут. Сейчас мальчик находится в Центральной городской больнице с диагнозом кататравма – падение с высоты. Ребёнка пришлось поместить в отделение реанимации.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика