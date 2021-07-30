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Posted 30 июля 2021, 10:30

Published 30 июля 2021, 10:30

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«А говорят, что в Уссурийске бедные люди»: картина на мусорке всколыхнула соцсети

«А говорят, что в Уссурийске бедные люди»: картина на мусорке всколыхнула соцсети

30 июля 2021, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Уссурийске на улице Суханова местные жители запечатлели удивительную картину. Неизвестный автолюбитель припарковал свою машину практически вплотную к мусорному контейнеру.

Фото с места событий было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.

Снимки стали не только поводом для многочисленных шуток, но и всерьёз разозлили многих горожан, которые осудили такой способ парковки.

«Кто выкинул? Нормальная же ещё!»;

«А говорят, что в Уссурийске бедные люди. Ты посмотри, почти новую тачку на помойку выбросили»;

«А у нас на такого парковщика пакеты на всю машину навешали. Машина по вызову не смогла подъехать к контейнерам»;

«Там мусоровоз постоянно не может подъехать к мусорке. Вообще жители этого дома – удивительные люди, конкретно те, кто ставит свои авто в том углу. Там же написано расписание вывоза мусора, но нет же…», – написали горожане в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке лихой автомобилист припарковал свою нежно-коралловую машину прямо на лестничном подъеме, фактически целиком заблокировав его для пешеходов. Тогда пользователи социальных сетей, обсуждая случившееся, в шутку отметили, что водитель имеет все шансы получить титул «Лучший автохам Владивостока». Также на улице Хабаровской водитель на Лексусе заехал почти на спуск лестницы, едва не скатившись со ступенек. При этом так и осталось непонятным, встал так водитель специально или случайно.

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