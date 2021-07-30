«А говорят, что в Уссурийске бедные люди»: картина на мусорке всколыхнула соцсети

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке лихой автомобилист припарковал свою нежно-коралловую машину прямо на лестничном подъеме, фактически целиком заблокировав его для пешеходов. Тогда пользователи социальных сетей, обсуждая случившееся, в шутку отметили, что водитель имеет все шансы получить титул «Лучший автохам Владивостока». Также на улице Хабаровской водитель на Лексусе заехал почти на спуск лестницы, едва не скатившись со ступенек. При этом так и осталось непонятным, встал так водитель специально или случайно.