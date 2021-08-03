Контейнерная перевозка рыбы развивается в ДФО

Posted 3 августа 2021, 10:04
Published 3 августа 2021, 10:04
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Несмотря на то, что в настоящее время в регионе идет лососевая путина, проблем с наличием свободных мощностей в портах не возникает: рыба оперативно отправляется в другие города страны в рефконтейнерах.
В этом году список надежных перевозчиков пополнился компанией «РефАльянс», сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на Fishnews.
Так, по данным интернет-портала, в прошлом, 2020 году, при поддержке одного из акционеров ОАО «Владморрыбпорт» Дениса Сарана (компания «ДВ Инвест») в рамках режима свободного порта Владивосток было создано ООО «РефАльянс» — компании, призванной обеспечить высококачественный сервис по доставке мороженой рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы России. Буквально за несколько месяцев предприятию удалось занять одну из лидирующих позиций в ДФО по количеству перевозок рефрижераторных грузов по железной дороге (до 40% от всех отправок в рефконтейнерах).
По данным Fishnews, с конца 2020 г. «ДВ Инвест» активно инвестирует в «РефАльянс». Уже приобретено две сотни новых крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК), заказано производство пяти современных дизель-генераторных контейнеров (ДГК). Сегодня в оперативном управлении компании около 800 крупнотоннажных рефрконтейнеров, 300 платформ и современная энергетика. Ведется работа по сокращению производственных издержек. В планах на следующий год приобретение еще 200 новых КРК и современной энергетики.
В настоящее время «РефАльянс» еженедельно осуществляет перевозку поездами рефрижераторных грузов с Дальнего Востока в западные регионы страны и в обратно. Однако уже с этого месяца планируется увеличить частоту отправок вдвое — до двух рефрижераторных контейнерных поездов в неделю.
Сервис «РефАльянса» внедряет передовые технологии и системы автоматизации и отслеживания груза. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение товара и его температурный режим.
В компании отмечают, что причина такого успеха заключается в слаженной работе всего коллектива, в который входят высококвалифицированные и опытные специалисты.
«ООО «РефАльянс» работает с основными крупнейшими рыбопромышленными компаниями. Загрузка рефконтейнеров происходит не только в основных портах Приморья, но и с холодильных мощностей Хабаровского края, тем самым обеспечивается своевременная поставка рыбопродукции к конечному потребителю. Мы не скрываем, что идея создать компанию по рефрижераторной транспортировке рыбы возникла благодаря росту объема перевалки уловов через морские порты Дальнего Востока при одновременном устаревании парка специализированных железнодорожных вагонов для такой продукции. При необходимости мы помогаем нашим партнерам в организации перевозки другим видом транспорта — грузовиками, вагонами», — отмечает генеральный директор компании Алексей Златкин.
Он также добавил, что в дальнейшем «РефАльянс» планирует расширить географию отправок в основные регионы потребления (Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие).
«Что касается цен, то они на все виды подвижного состава в среднем одинаковы, есть сезонные колебания. Например, вывозить машиной обычно дороже, однако это более мобильный транспорт, который позволяет продать продукт прямо в пути и избежать издержек, связанных с дополнительными досмотрами и документами. Но крупным трейдерам удобнее работать с железной дорогой как с более стабильным транспортом», — считает Алексей Златкин.