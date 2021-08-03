Контейнерная перевозка рыбы развивается в ДФО

Так, по данным интернет-портала, в прошлом, 2020 году, при поддержке одного из акционеров ОАО «Владморрыбпорт» Дениса Сарана (компания «ДВ Инвест») в рамках режима свободного порта Владивосток было создано ООО «РефАльянс» — компании, призванной обеспечить высококачественный сервис по доставке мороженой рыбопродукции с Дальнего Востока в другие регионы России. Буквально за несколько месяцев предприятию удалось занять одну из лидирующих позиций в ДФО по количеству перевозок рефрижераторных грузов по железной дороге (до 40% от всех отправок в рефконтейнерах).