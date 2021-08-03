Тысячи жителей Владивостока снова остались без света из-за аварии

Как сообщили «Восток-Медиа» местные жители, отключение электроснабжения произошло в районе 18 часов. В Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока горожанам рассказали, что причиной отключений стала авария на сетях. В настоящее время специалисты уже работают над её устранением. Без света остаются несколько домов, большинство из них – многоэтажные.