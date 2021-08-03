Тысячи жителей Владивостока снова остались без света из-за аварии

Posted 3 августа 2021, 09:14
Published 3 августа 2021, 09:14
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как сообщили «Восток-Медиа» местные жители, отключение электроснабжения произошло в районе 18 часов. В Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока горожанам рассказали, что причиной отключений стала авария на сетях. В настоящее время специалисты уже работают над её устранением. Без света остаются несколько домов, большинство из них – многоэтажные.
Напомним, что это уже третье отключение электроснабжения в данном районе за последние несколько недель.
Так, в июле тысячи жителей Первореченского района Владивостока, в том числе военного городка, расположенного рядом с дивизией морской пехоты на улице Карьерной, дважды оставались без света из-за серьёзной аварии на сетях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что вечером 2 августа более 200 домов во Владивостоке осталось без света по причине возгорания трансформатора на подстанции. Жуткое происшествие попало на видео. Пожар удалось потушить силами МЧС. Пострадавших нет, выгорело 50 квадратных метров территории. К двум часам ночи специалистам удалось вернуть свет и холодное водоснабжение в дома жителей района.