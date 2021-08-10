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Posted 10 августа 2021, 07:50

Published 10 августа 2021, 07:50

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Синоптики рассказали об аномалии, которая наблюдается в Приморском крае

Синоптики рассказали об аномалии, которая наблюдается в Приморском крае

10 августа 2021, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
На территории Приморского края наблюдается похолодание, нетипичное для начала августа. Местами столбики термометров опустились до +9°С, как сообщают в Примпогоде

На большей части территории края столбики термометров показали значения на 1-5°С меньше нормальных для этого времени года.

Так, днём 10 августа в среднем по региону температура воздуха составила +19…25°С, а в Тернейском районе — только +14…15°С. При этом местами фиксировалось похолодание до +9°С.

Схожая ситуация наблюдалась во Владивостоке, где в дневные часы температура воздуха составляла +22…25°С, а в ночные часы упала до +16…18°С.

«Относительная влажность воздуха понизилась до 74%, духота ушла», — добавили в Примпогоде.

Погодные изменения начала недели представляли из себя не только похолодание, но и дожди с объёмом осадков от 1 до 7 миллиметров.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды в Приморье на 2-ую неделю августа.

Как утверждают синоптики, в регионе ожидаются дожди, местами весьма значительные. Подобные изменения в погоде связаны с наступлением атмосферного фронта со стороны Японского моря.

В целом же на неделе будет фиксироваться некоторое похолодание, которое будет особенно заметно в горных районах.

#Новости#Общество#Погода
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