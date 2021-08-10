Синоптики рассказали об аномалии, которая наблюдается в Приморском крае

Posted 10 августа 2021, 07:50
Published 10 августа 2021, 07:50
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
На большей части территории края столбики термометров показали значения на 1-5°С меньше нормальных для этого времени года.
Так, днём 10 августа в среднем по региону температура воздуха составила +19…25°С, а в Тернейском районе — только +14…15°С. При этом местами фиксировалось похолодание до +9°С.
Схожая ситуация наблюдалась во Владивостоке, где в дневные часы температура воздуха составляла +22…25°С, а в ночные часы упала до +16…18°С.
«Относительная влажность воздуха понизилась до 74%, духота ушла», — добавили в Примпогоде.
Погодные изменения начала недели представляли из себя не только похолодание, но и дожди с объёмом осадков от 1 до 7 миллиметров.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды в Приморье на 2-ую неделю августа.
Как утверждают синоптики, в регионе ожидаются дожди, местами весьма значительные. Подобные изменения в погоде связаны с наступлением атмосферного фронта со стороны Японского моря.
В целом же на неделе будет фиксироваться некоторое похолодание, которое будет особенно заметно в горных районах.