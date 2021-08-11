Пришлось спасаться бегством: шторм захлестнул юг Приморского края

Наступление моря напугало не всех граждан, отдыхавших в этот момент на пляжах края. Ранее «Восток-Медиа» писало о приморских отдыхающих, которые не просто остались на пляже в момент прибытия сильных волн, но и вовсе не стали выходить из воды.