Пришлось спасаться бегством: шторм захлестнул юг Приморского края

Posted 11 августа 2021, 03:53
Published 11 августа 2021, 03:53
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Вихрь создал в Японском море волну до 5 метров, которая обрушилась на пляжи около бухты Новик и бухты Труда. По словам приморцев, прилив воды отмечался и в прибрежных зонах Ливадии, Безверхово и других известных мест отдыха.
Схожая ситуация наблюдалась и на пляже Шамора, где волны заходили сильно дальше обычного и достигали раздевалок. Очевидцы утверждают, что некоторым отдыхающим пришлось буквально спасаться бегством.
В Примгидромете подтвердили версию о влиянии тайфуна на состояние моря.
«Пляжи, в частности в Ливадии в Находке и ряде других, подтопила нагонная волна, которую принёс бывший тайфун «Лупит», — рассказал пресс-секретарь синоптического ведомства Виктор Чулков.
Наступление моря напугало не всех граждан, отдыхавших в этот момент на пляжах края. Ранее «Восток-Медиа» писало о приморских отдыхающих, которые не просто остались на пляже в момент прибытия сильных волн, но и вовсе не стали выходить из воды.
Хотя тайфун «Лупит» обошёл Приморье стороной, нельзя сказать, что региону больше не будут грозить опасные природные явления. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, защищающий край от тайфунов антициклон уже в середине месяца уйдёт в сторону, сделав небо над регионом свободным для тайфунов.