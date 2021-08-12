Уроженка Приморья получит высокую награду от президента России

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония), наградить… орденом Дружбы… Ахаимову Лилию Игоревну – спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», г. Москва», - говорится в документе.