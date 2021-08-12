Уроженка Приморья получит высокую награду от президента России

Posted 12 августа 2021, 11:39
Published 12 августа 2021, 11:39
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Так, в минувшую среду, 11 августа, пресс-служба главы государства опубликовала Указ «О награждении государственными наградами» за подписью Владимира Путина.
«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония), наградить… орденом Дружбы… Ахаимову Лилию Игоревну – спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», г. Москва», - говорится в документе.
Государственные награды получат и другие победители и призёры Олимпиады в Токио. Спортсменам вручат ордена Александра Невского, Почёта, Дружбы, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писала о спортивных достижениях Лилии Ахаимовой: она являлась воспитанницей отделения спортивной гимнастики Владивостокской муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) и не раз добивалась победы в престижных соревнованиях.