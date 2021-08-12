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Posted 12 августа 2021, 11:39

Published 12 августа 2021, 11:39

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Уроженка Приморья получит высокую награду от президента России

12 августа 2021, 11:39
Сюжет
Спорт
Уроженка Приморья, мастер спорта международного класса Лилия Ахаимова, завоевавшая золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике на прошедшей Олимпиаде в Токио, получит высокую награду от президента России.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Лилия Ахаимова будет награждена орденом Дружбы.

Так, в минувшую среду, 11 августа, пресс-служба главы государства опубликовала Указ «О награждении государственными наградами» за подписью Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония), наградить… орденом Дружбы… Ахаимову Лилию Игоревну – спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», г. Москва», - говорится в документе.

Государственные награды получат и другие победители и призёры Олимпиады в Токио. Спортсменам вручат ордена Александра Невского, Почёта, Дружбы, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее «Восток-Медиа» неоднократно писала о спортивных достижениях Лилии Ахаимовой: она являлась воспитанницей отделения спортивной гимнастики Владивостокской муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) и не раз добивалась победы в престижных соревнованиях.

#Новости#Спорт#Россия
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