Известный в Приморье кот Симба устроил фотосессию среди лотосов

Posted 13 августа 2021, 02:47
Published 13 августа 2021, 02:47
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Снимками кота в неположенном месте поделился в своём инстаграме primfrog77. На кадрах виден рыжий кот, забравшийся в гигантскую искусственную кувшинку.
Как рассказывает автор фото и владелец питомца, этот же кот по кличке Симба решил познакомиться с настоящими растениями — кувшинками, растущими в озере на территории заповедника.
Знакомство прошло неудачно. Как только кот запрыгнул на кувшинку, та опустилась под воду из-за его веса.
«Нырнул с головой мой морской котик, и выскочил пулей метра на три», — рассказал приморец.
Пользователи соцсетей оценили фотографии — за сутки кадры собрали более 1 500 «лайков» и множество восторженных комментариев. Вопросы, однако, вызвало пребывание кота на заповедной территории.
«С животными пускают в «Изумрудную долину?», — поинтересовался комментатор в инстаграме.
Автор снимков признал, что питомцев обычно не допускают в заповедник, однако для своего кота он получил специальное разрешение от местного руководства.
«Вроде как нет. Там собаки на цепи. И гуси, утки по всей территории гуляют. Но мы с разрешения», — объяснил фотограф.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других кадрах из живописных уголков Приморья, которые привлекли массу внимания в интернете.
Так, на пользователей соцсетей впечатление произвели кадры, сделанные со стороны моря в бухте Приозёрье.
Кот Симба уже становился звездой инстаграма — в апреле 2021 года он познакомился с крымским котом Мостиком, пообещав научить нового друга характерной для Приморья подлёдной рыбалке.