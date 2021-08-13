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Posted 13 августа 2021, 02:47

Published 13 августа 2021, 02:47

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Известный в Приморье кот Симба устроил фотосессию среди лотосов

13 августа 2021, 02:47
Сюжет
Животные
Приморский фотограф заснял кота, забравшегося в искусственный цветок в заповеднике «Изумрудная долина». Комментаторы в интернете оценили фотографии, однако пребывание животного на охраняемой территории вызвало вопросы.

Снимками кота в неположенном месте поделился в своём инстаграме primfrog77. На кадрах виден рыжий кот, забравшийся в гигантскую искусственную кувшинку.

Как рассказывает автор фото и владелец питомца, этот же кот по кличке Симба решил познакомиться с настоящими растениями — кувшинками, растущими в озере на территории заповедника.

Знакомство прошло неудачно. Как только кот запрыгнул на кувшинку, та опустилась под воду из-за его веса.

«Нырнул с головой мой морской котик, и выскочил пулей метра на три», — рассказал приморец.

Пользователи соцсетей оценили фотографии — за сутки кадры собрали более 1 500 «лайков» и множество восторженных комментариев. Вопросы, однако, вызвало пребывание кота на заповедной территории.

«С животными пускают в «Изумрудную долину?», — поинтересовался комментатор в инстаграме.

Автор снимков признал, что питомцев обычно не допускают в заповедник, однако для своего кота он получил специальное разрешение от местного руководства.

«Вроде как нет. Там собаки на цепи. И гуси, утки по всей территории гуляют. Но мы с разрешения», — объяснил фотограф.

Ранее «Восток-Медиа» писало о других кадрах из живописных уголков Приморья, которые привлекли массу внимания в интернете.

Так, на пользователей соцсетей впечатление произвели кадры, сделанные со стороны моря в бухте Приозёрье.

Кот Симба уже становился звездой инстаграма — в апреле 2021 года он познакомился с крымским котом Мостиком, пообещав научить нового друга характерной для Приморья подлёдной рыбалке.

#Новости#Общество#Животные#Соцсети
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