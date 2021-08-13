« Стоит на одной ноге и не шевелится»: таинственный силуэт будоражит приморцев

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Жители Приморского края засняли птицу человеческого роста, которая на протяжении дня сидит на проводе на одной ноге, при этом не шевелясь. Пользователи соцсетей предположили самые оригинальные догадки на тему того, к какому виду принадлежит существо на фотографии.

Снимки загадочного пернатого появились в инстаграм-паблике pogoda_25_region. На кадрах запечатлена птица чёрного цвета, стоящая на электрическом проводе. Неизвестное существо опирается только на 1 лапку и стоит прямо. По словам сделавших фотографии граждан, в такой позе птица провела много часов. «Может кто знает, что это за птица такая, сидит со вчерашнего вечера на проводе, на одной ноге и не шевелится», — рассказала жительница Приморья. Женщина добавила ещё одну характеристику птицы — исполинский размер, составляющий «метра 1,5, наверное». Комментаторы в инстаграме поделились своими идеями о том, что за существо стало героем фотографии. «Птеродактиль»;

«Цапля это»;

«Пингвин»;

«А я думаю выпь, для цапли коротковатые клюв и ноги. А сидит птица на проводе, и сопоставив толщину провод с птицей, то вывод птица небольшая»;

«Цапля, цапля. Сами вы цапля. Это же розовый фламинго». На некоторых граждан впечатление произвёл указанный размер птицы. «Тот момент, когда я тоже полтора метра». Ранее «Восток-Медиа» писало о другом животном, вызвавшем интерес у приморцев в соцсетях.