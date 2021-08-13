« Стоит на одной ноге и не шевелится»: таинственный силуэт будоражит приморцев

Posted 13 августа 2021, 04:37
Published 13 августа 2021, 04:37
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Снимки загадочного пернатого появились в инстаграм-паблике pogoda_25_region.
На кадрах запечатлена птица чёрного цвета, стоящая на электрическом проводе. Неизвестное существо опирается только на 1 лапку и стоит прямо. По словам сделавших фотографии граждан, в такой позе птица провела много часов.
«Может кто знает, что это за птица такая, сидит со вчерашнего вечера на проводе, на одной ноге и не шевелится», — рассказала жительница Приморья.
Женщина добавила ещё одну характеристику птицы — исполинский размер, составляющий «метра 1,5, наверное».
Комментаторы в инстаграме поделились своими идеями о том, что за существо стало героем фотографии.
На некоторых граждан впечатление произвёл указанный размер птицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом животном, вызвавшем интерес у приморцев в соцсетях.