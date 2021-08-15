До +29°C: какой погоды ждать в Приморье 16 августа

Похожие погодные условия ожидаются во Владивостоке - в тёмное время суток температура воздуха составит +16...18 °C, а днём потеплеет до +21...23 °C. Дождей можно не ждать, а вот ветер в городе поднимется достаточно сильный - 6-11 метров в секунду в начале дня и 9-14 метров в секунду ближе к вечеру.