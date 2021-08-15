До +29°C: какой погоды ждать в Приморье 16 августа

Posted 15 августа 2021, 09:00
Published 15 августа 2021, 09:00
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В ночь с 15 на 16 августа местами в регионе ещё может быть прохладно, температура будет держаться в пределах +12...17 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +24...29 °C во внутренних районах Приморья и до +18...23 °C на побережье.
Осадки в понедельник маловероятны, ветер будет дуть с юга и юго-запада, причём со скоростью лишь 3-8 метров в секунду.
Похожие погодные условия ожидаются во Владивостоке - в тёмное время суток температура воздуха составит +16...18 °C, а днём потеплеет до +21...23 °C. Дождей можно не ждать, а вот ветер в городе поднимется достаточно сильный - 6-11 метров в секунду в начале дня и 9-14 метров в секунду ближе к вечеру.
«Нет активных штормовых предупреждений», - добавили в Примгидромете.
Ранее «Восток-Медиа» писало о необычных погодных явлениях, которые могут начать формироваться на Тихом Океане. Уже в конце августа возможно появление новых тайфунов, хотя на данный момент вихрей не наблюдается.