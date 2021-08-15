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Posted 15 августа 2021, 09:00

Published 15 августа 2021, 09:00

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

До +29°C: какой погоды ждать в Приморье 16 августа

До +29°C: какой погоды ждать в Приморье 16 августа

15 августа 2021, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В понедельник, 16 августа, жители Приморья смогут насладиться ясной и безветренной погодой. Температура воздуха поднимется до +29°C, как сообщают в Примпогоде.

В ночь с 15 на 16 августа местами в регионе ещё может быть прохладно, температура будет держаться в пределах +12...17 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +24...29 °C во внутренних районах Приморья и до +18...23 °C на побережье.

Осадки в понедельник маловероятны, ветер будет дуть с юга и юго-запада, причём со скоростью лишь 3-8 метров в секунду.

Похожие погодные условия ожидаются во Владивостоке - в тёмное время суток температура воздуха составит +16...18 °C, а днём потеплеет до +21...23 °C. Дождей можно не ждать, а вот ветер в городе поднимется достаточно сильный - 6-11 метров в секунду в начале дня и 9-14 метров в секунду ближе к вечеру.

«Нет активных штормовых предупреждений», - добавили в Примгидромете.

Ранее «Восток-Медиа» писало о необычных погодных явлениях, которые могут начать формироваться на Тихом Океане. Уже в конце августа возможно появление новых тайфунов, хотя на данный момент вихрей не наблюдается.

#Новости#Общество#Погода
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