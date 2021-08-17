Юрий Трутнев: на Дальнем Востоке реализуется более 2600 инвестиционных проектов

Posted 17 августа 2021, 07:36
Published 17 августа 2021, 07:36
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке еще немало проблем, предстоит многое сделать — повышать качество здравоохранения, образования, дорожной сети. Но просто стоять с протянутой рукой и просить денег из федерального бюджета — не самый лучший выход.
— Новые предприятия становятся фундаментом развития, поскольку образуют новые рабочие места, отсюда возникает конкуренция за рабочую силу, значит, руководители компаний будут больше платить. А налоги, которые поступают от новых предприятий, идут в бюджеты и помогают решать социальные проблемы людей, — заявил полпред.
По его словам, сегодня на территории Дальнего Востока реализуется более 2600 инвестиционных проектов. Объемы вложений в эти проекты составляют порядка 1, 9 триллионов рублей.
— Один из проектов — по освоению Баимской рудной зоны, одной из крупнейшей в мире по запасам золота и меди, способен увеличить бюджет Чукотки ровно в два раза. Поэтому нам надо каждому такому инвестору помогать, и он будет добиваться результата, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Отметим, что полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл во Владивосток с рабочей поездкой перед проведением Восточного экономического форума.