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Posted 17 августа 2021, 07:36

Published 17 августа 2021, 07:36

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Юрий Трутнев: на Дальнем Востоке реализуется более 2600 инвестиционных проектов

17 августа 2021, 07:36
Условия для динамичного экономического роста региона появятся вместе с реализацией инвестиционных проектов, строительством новых предприятий, создании современной инфраструктуры, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам во Владивостоке.

Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке еще немало проблем, предстоит многое сделать — повышать качество здравоохранения, образования, дорожной сети. Но просто стоять с протянутой рукой и просить денег из федерального бюджета — не самый лучший выход.

— Новые предприятия становятся фундаментом развития, поскольку образуют новые рабочие места, отсюда возникает конкуренция за рабочую силу, значит, руководители компаний будут больше платить. А налоги, которые поступают от новых предприятий, идут в бюджеты и помогают решать социальные проблемы людей, — заявил полпред.

По его словам, сегодня на территории Дальнего Востока реализуется более 2600 инвестиционных проектов. Объемы вложений в эти проекты составляют порядка 1, 9 триллионов рублей.

— Один из проектов — по освоению Баимской рудной зоны, одной из крупнейшей в мире по запасам золота и меди, способен увеличить бюджет Чукотки ровно в два раза. Поэтому нам надо каждому такому инвестору помогать, и он будет добиваться результата, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Отметим, что полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл во Владивосток с рабочей поездкой перед проведением Восточного экономического форума.

#Новости#Экономика#Юрий Трутнев#Власть
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