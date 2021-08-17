Юрий Трутнев: на Дальнем Востоке реализуется более 2600 инвестиционных проектов

— Один из проектов — по освоению Баимской рудной зоны, одной из крупнейшей в мире по запасам золота и меди, способен увеличить бюджет Чукотки ровно в два раза. Поэтому нам надо каждому такому инвестору помогать, и он будет добиваться результата, — подчеркнул Юрий Трутнев.