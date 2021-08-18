Названы 4 причины, чтобы вернуться во Владивосток

Posted 18 августа 2021, 06:54
Published 18 августа 2021, 06:54
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Блогер отметил, что посещал Владивосток в «бархатный сезон» — в конце августа-начале сентября. Первое, что удивило его — тайфун, встретивший ещё с самолёта. Вторым удивлением стал круизный лайнер, пришвартовавшийся у морского вокзала.
Путешественника сразу поразило, что в центре города было собрано все: морской и железнодорожный вокзалы, а также крупный порт. Он отметил, что больше всего его привлекло в городе четыре явления.
1. Природа. Отдельным пунктом, которые выделяют, наверное, все гости приморского центра, стали сопки. Весь город буквально расположен на сопках, и дома стоят на них буквально ярусами.
Также блогеру очень понравилось, что практически везде вокруг — море. Особенно сильно это ощущается в городском центре, где морской ветер и особый воздух повсюду.
2. Блюда с азиатским колоритом. Пришлась по вкусу гостю и местная кухня — особенно, свежие морепродукты.
«Ресторанчиков с национальными морскими блюдам стран, окружающих Дальний Восток, очень много. И готовят их именно выходцы из этих стран», — уточнил мужчина.
3. Гостеприимные горожане. Блогер подчеркнул, что ему очень понравились местные жители. Он отметил, что все вокруг довольно приветливые, и выделил красоту владивостокских девушек.
4. Пляжный отдых. Кроме того, автор выехал и на Шамору — он рассказал, что съездил туда отдохнуть вместе с семьёй брата. Судя по всему, он остался вполне доволен пляжным отдыхом в этом популярном месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что другой популярный блогер рассказал о том, как видят свой город сами жители Владивостока.