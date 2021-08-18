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Posted 18 августа 2021, 06:54

Published 18 августа 2021, 06:54

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Названы 4 причины, чтобы вернуться во Владивосток

Названы 4 причины, чтобы вернуться во Владивосток

18 августа 2021, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ведущий канала на Яндекс.Дзен «Долго Житель» рассказал о своём путешествии во Владивосток и отметил, что понравилось ему в дальневосточной столице, а что — не очень. Он подробно расписал своё путешествие, состоялось которое, судя по всему, довольно давно, но вспомнить об отпуске автор решил сейчас.

Блогер отметил, что посещал Владивосток в «бархатный сезон» — в конце августа-начале сентября. Первое, что удивило его — тайфун, встретивший ещё с самолёта. Вторым удивлением стал круизный лайнер, пришвартовавшийся у морского вокзала.

Путешественника сразу поразило, что в центре города было собрано все: морской и железнодорожный вокзалы, а также крупный порт. Он отметил, что больше всего его привлекло в городе четыре явления.

1. Природа. Отдельным пунктом, которые выделяют, наверное, все гости приморского центра, стали сопки. Весь город буквально расположен на сопках, и дома стоят на них буквально ярусами.

Также блогеру очень понравилось, что практически везде вокруг — море. Особенно сильно это ощущается в городском центре, где морской ветер и особый воздух повсюду.

2. Блюда с азиатским колоритом. Пришлась по вкусу гостю и местная кухня — особенно, свежие морепродукты.

«Ресторанчиков с национальными морскими блюдам стран, окружающих Дальний Восток, очень много. И готовят их именно выходцы из этих стран», — уточнил мужчина.

3. Гостеприимные горожане. Блогер подчеркнул, что ему очень понравились местные жители. Он отметил, что все вокруг довольно приветливые, и выделил красоту владивостокских девушек.

4. Пляжный отдых. Кроме того, автор выехал и на Шамору — он рассказал, что съездил туда отдохнуть вместе с семьёй брата. Судя по всему, он остался вполне доволен пляжным отдыхом в этом популярном месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что другой популярный блогер рассказал о том, как видят свой город сами жители Владивостока.

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#Новости#Общество#Владивосток
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