Названы 4 причины, чтобы вернуться во Владивосток

Ведущий канала на Яндекс.Дзен «Долго Житель» рассказал о своём путешествии во Владивосток и отметил, что понравилось ему в дальневосточной столице, а что — не очень. Он подробно расписал своё путешествие, состоялось которое, судя по всему, довольно давно, но вспомнить об отпуске автор решил сейчас.

Блогер отметил, что посещал Владивосток в «бархатный сезон» — в конце августа-начале сентября. Первое, что удивило его — тайфун, встретивший ещё с самолёта. Вторым удивлением стал круизный лайнер, пришвартовавшийся у морского вокзала. Путешественника сразу поразило, что в центре города было собрано все: морской и железнодорожный вокзалы, а также крупный порт. Он отметил, что больше всего его привлекло в городе четыре явления. 1. Природа. Отдельным пунктом, которые выделяют, наверное, все гости приморского центра, стали сопки. Весь город буквально расположен на сопках, и дома стоят на них буквально ярусами. Также блогеру очень понравилось, что практически везде вокруг — море. Особенно сильно это ощущается в городском центре, где морской ветер и особый воздух повсюду. 2. Блюда с азиатским колоритом. Пришлась по вкусу гостю и местная кухня — особенно, свежие морепродукты. «Ресторанчиков с национальными морскими блюдам стран, окружающих Дальний Восток, очень много. И готовят их именно выходцы из этих стран», — уточнил мужчина. 3. Гостеприимные горожане. Блогер подчеркнул, что ему очень понравились местные жители. Он отметил, что все вокруг довольно приветливые, и выделил красоту владивостокских девушек. 4. Пляжный отдых. Кроме того, автор выехал и на Шамору — он рассказал, что съездил туда отдохнуть вместе с семьёй брата. Судя по всему, он остался вполне доволен пляжным отдыхом в этом популярном месте. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что другой популярный блогер рассказал о том, как видят свой город сами жители Владивостока. Материалы по теме Блогер-милионник: жители Находки живут в нереальной красоте Нескромный блогер из Владивостока: задумываюсь сделать грудь больше «На то, чтобы съесть хлеб, есть 2 дня: гость из Москвы — про Владивосток