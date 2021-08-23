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Posted 23 августа 2021, 11:58

Published 23 августа 2021, 11:58

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Полосатые «сладкие малыши» из Приморья получили имена

23 августа 2021, 11:58
Пользователи социальных сетей выбрали имена для двух тигрят, родившихся в июле в приморском парке «Белый лев».

Как сообщается вечером в понедельник, 23 августа, на странице парка в социальной сети Instagram, большинство подписчиков проголосовали за вариант «Тайфун и Тори». Имена Влада и Восток также очень понравились пользователям социальных сетей, этот вариант оказался на втором месте, уступив лишь ненамного.

Также сотрудники парка «Белый лев» опубликовали новые снимки тигрят. На них видно, что малыши существенно подросли и окрепли.

Фото вызвали умиление у подписчиков.

«Какие милахи»;

«Сладкие малыши», - написали они в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что родившиеся в июле полосатые котята стали первым выводком тигрицы Сказки . Всего у хищницы родилось четыре малыша, однако, как отметили сотрудники парка «Белый лев», имена для двух других тигрят будут выбираться позже.

Напомним, также жители Приморья выбирают имя знаменитой тигрице-хулиганке, нападавшей на собак в Хасанском районе края.

#Новости#Общество
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