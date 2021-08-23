Полосатые «сладкие малыши» из Приморья получили имена

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что родившиеся в июле полосатые котята стали первым выводком тигрицы Сказки . Всего у хищницы родилось четыре малыша, однако, как отметили сотрудники парка «Белый лев», имена для двух других тигрят будут выбираться позже.