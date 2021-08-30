«Хочу такое каждый год»: в сети показали, как выглядит конец лета во Владивостоке

Posted 30 августа 2021, 01:50
Published 30 августа 2021, 01:50
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Для привлечения внимания в паблике vdk_news24 выложили картинку с фото Хабаровска и Благовещенска — оба города в снегу, и девушки, загорающей на пляже, с подписью «Владивосток». Все три картинки объедены подписью «Конец лета в… «.
В комментариях приморцы поделились своими впечатлениями от погоды.
«Погода огонь. Вот бы так каждое лето»;
«Хочу каждый год в Приморье такое лето! Только с обязательной возможностью выезжать на море»;
«Лето в этом году отличное, не помню такой тёплой воды в море в прошлые годы. Хотелось бы ещё и теплую осень»;
«Достала духота, если честно. Хочется осеннего свежего воздуха уже»;
«Все отлично, шикарное лето. Ждем шикарную осень. Спасибо»;
«Не, я не люблю жаркое лето. Нынче был перебор»;
«А я ещё и не думала прощаться с летом, сейчас начинается бархатный сезон».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет погода на ВЭФ, который пройдёт на острове Русский со 2 по 4 сентября. По словам Бориса Кубая, начнётся натекание облачности, возможны осадки, посвежеет ветер.