«Какая прелесть»: жительница Приморья продемонстрировала свои сочные персики

Posted 2 сентября 2021, 09:53
Published 2 сентября 2021, 09:53
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Так, в четверг, 2 сентября, в популярном блоге о погоде pogoda_25_region были опубликованы присланные подписчицей снимки сочных персиков, которые жителям региона удалось вырастить на приморской земле.
Как отметили в комментариях пользователи соцсетей, чтобы собрать такой урожай нетипичных для Приморья фруктов, садоводам наверняка потребовалось приложить немало усилий.
«Конкретно этот сорт – «Днепровский». И это сорт не приморский, а именно оттуда – с юго-западных районов страны. Просто в Приморье его выращивают в стелющейся форме: пригибают ветки и на зиму укрывают. Конечно, приходится повозиться, но результат стоит того. Этим сухим и жарким летом урожай персиков порадовал»;
«К своему стыду ни разу наших не ела, не видела их просто»;
«А где растут? Красота какая!»;
«На прошлой неделе уже пробовали. На даче тоже растут»;
«Какая прелесть», – написали жители края в комментариях.
Напомним, что «Восток-Медиа» часто публикует материалы об огородных достижениях приморцев. Так, во Владивостоке ещё женщина вырастила огромные помидоры — вес некоторых достигал килограмма. Она рассказала, что вырастила их на собственном огороде. К тому же, у горожанки в этом году уродились невероятно крупные огурцы.
Жительница села Корниловка недалеко от Арсеньева вырастила огурец длиной 28 сантиметров и массой более 700 граммов. По словам женщины, он не влезает даже в трёхлитровую банку.