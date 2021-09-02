vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2021, 09:53

Published 2 сентября 2021, 09:53

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Какая прелесть»: жительница Приморья продемонстрировала свои сочные персики

2 сентября 2021, 09:53
Жители Приморья продолжают радовать пользователей социальных сетей впечатляющими фотографиями даров лесов, садов и огородов.

Так, в четверг, 2 сентября, в популярном блоге о погоде pogoda_25_region были опубликованы присланные подписчицей снимки сочных персиков, которые жителям региона удалось вырастить на приморской земле.

Как отметили в комментариях пользователи соцсетей, чтобы собрать такой урожай нетипичных для Приморья фруктов, садоводам наверняка потребовалось приложить немало усилий.

«Конкретно этот сорт – «Днепровский». И это сорт не приморский, а именно оттуда – с юго-западных районов страны. Просто в Приморье его выращивают в стелющейся форме: пригибают ветки и на зиму укрывают. Конечно, приходится повозиться, но результат стоит того. Этим сухим и жарким летом урожай персиков порадовал»;

«К своему стыду ни разу наших не ела, не видела их просто»;

«А где растут? Красота какая!»;

«На прошлой неделе уже пробовали. На даче тоже растут»;

«Какая прелесть», – написали жители края в комментариях.

Напомним, что «Восток-Медиа» часто публикует материалы об огородных достижениях приморцев. Так, во Владивостоке ещё женщина вырастила огромные помидоры — вес некоторых достигал килограмма. Она рассказала, что вырастила их на собственном огороде. К тому же, у горожанки в этом году уродились невероятно крупные огурцы.

Жительница села Корниловка недалеко от Арсеньева вырастила огурец длиной 28 сантиметров и массой более 700 граммов. По словам женщины, он не влезает даже в трёхлитровую банку.

Кроме того, этим летом приморцев радуют урожаи кабачков, баклажанов и даже арбузов.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика