«Какая прелесть»: жительница Приморья продемонстрировала свои сочные персики

«Конкретно этот сорт – «Днепровский». И это сорт не приморский, а именно оттуда – с юго-западных районов страны. Просто в Приморье его выращивают в стелющейся форме: пригибают ветки и на зиму укрывают. Конечно, приходится повозиться, но результат стоит того. Этим сухим и жарким летом урожай персиков порадовал»;