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Posted 5 сентября 2021, 00:58

Published 5 сентября 2021, 00:58

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Над «бабьим летом» нависла угроза: когда дожди испортят погоду в Приморье?

5 сентября 2021, 00:58
Сюжет
Погода
Над любимым приморцами «бабьим летом» нависла угроза. Синоптики предупреждают, что дожди испортят погоду в регионе в середине предстоящей недели.

По информации «Примпогоды», завтра, 6 сентября, будет стоять солнечная и слабо ветреная погода благодаря влиянию антициклона. При этом предстоящая ночь обещает быть прохладной — около +4… +11 градусов по краю, на побережье +12… +17 градусов. Днём в понедельник воздух как летом прогреется до +22… +29 градусов.

Во вторник, 7 сентября, погода начнёт меняться из-за падения атмосферного давления и приближения атмосферных фронтов. Большая часть второго дня недели пройдёт без осадков, небольшой дождь возможен после обеда. Ночью станет немного теплее, а вот днём наоборот — холоднее на 1-3 градуса.

К среде, 8 сентября, Приморье окажется под влиянием фронтальных разделов. Начнётся дождь, самый сильный — в западной части края. Температура воздуха ночью +8… +16 градусов, днём +22… +25 градусов.

В столице края завтра будет солнечно и тепло. Столбики термометров днём поднимутся до 22-25 градусов со знаком «плюс» (ночью +15… +18 градусов). Потом возможен небольшой дождь, поднимется юго-восточный ветер, похолодает до +19… +22 градусов.

#Новости#Общество#Погода
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