Над «бабьим летом» нависла угроза: когда дожди испортят погоду в Приморье?

По информации «Примпогоды», завтра, 6 сентября, будет стоять солнечная и слабо ветреная погода благодаря влиянию антициклона. При этом предстоящая ночь обещает быть прохладной — около +4… +11 градусов по краю, на побережье +12… +17 градусов. Днём в понедельник воздух как летом прогреется до +22… +29 градусов.