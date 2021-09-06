Борис Кубай рассказал всё, что известно про новый тайфун и активный циклон

«Будущее данного тайфуна всецело зависит от готовности тропосферы направить его на север и придать 2-е дыхание. Судя по всему, складывающиеся на Приморьем в средней и верхней тропосфере термические и динамические условия довольно неблагоприятны для его перемещения на север. Наиболее вероятно, что тайфун подчинится высотной фронтальной зоне, которая располагается вдоль Японских островов, поэтому пройдет рядом с островами с юго-запада на северо-восток, не угрожая Приморью», — резюмировал Кубай.