Борис Кубай рассказал всё, что известно про новый тайфун и активный циклон

Posted 6 сентября 2021, 02:21
Published 6 сентября 2021, 02:21
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Над Жёлтым морем появился достаточно активный циклон. К 7 сентября он наберёт силу, затем пересечёт Корейский полуостров, выйдет на Японское море и будет оттесняться в Японским островам. Поэтому серьёзные осадки, связанные с циклоном, уточнил Борис Викторович, прольются над Корейским полуостровом, Японским морем и Японией.
«Но одновременно к западным районам Приморского края завтра подойдет атмосферный фронт с территории Китая и принесет туда, в основном, умеренные дожди», — добавил Кубай.
В районе Филиппин в ближайшие несколько дней зародится новый тайфун. Летом из 12 тайфунов на Приморский край ни один не вышел. Многим кажется, что уж осенью стихия не обойдёт регион стороной. Однако логика так не работает, заметил начальник Примгидромета.
«Будущее данного тайфуна всецело зависит от готовности тропосферы направить его на север и придать 2-е дыхание. Судя по всему, складывающиеся на Приморьем в средней и верхней тропосфере термические и динамические условия довольно неблагоприятны для его перемещения на север. Наиболее вероятно, что тайфун подчинится высотной фронтальной зоне, которая располагается вдоль Японских островов, поэтому пройдет рядом с островами с юго-запада на северо-восток, не угрожая Приморью», — резюмировал Кубай.
При этом примерно до середины сентября в регионе будет наблюдаться неустойчивая погода. То и дело будут проходить фронтальные разделы, так как антициклон даст слабину и уступит им дорогу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики составили прогноз аномалий на первый осенний месяц.