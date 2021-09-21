Врезался в леера и опрокинулся: подробности жёсткого ДТП на трассе в Приморье

Posted 21 сентября 2021, 13:14
Published 21 сентября 2021, 13:14
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, авария произошла в районе дома № 22 на улице Кирова.
Подоспевшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что 39-летний житель Владивостока, управляя машиной марки Subaru R2, превысил скорость.
В результате на мокром асфальте водитель потерял управление, и авто врезалось в металлическое леерное ограждение пешеходного моста. От сильного удара машина опрокинулась.
Судя по фото с места событий, автомобиль получил существенные повреждения. А вот его водитель, как говорится, «родился в рубашке»: мужчина не пострадал.
Тем не менее, неприятности в ближайшее время приморцу обеспечены. Так, мужчине придётся возместить материальный ущерб по восстановлению поврежденного леерного ограждения. Кроме того, водитель «Субару» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – в итоге в отношении его был составлен протокол.
Известно, что на момент ДТП водительский стаж мужчины составил 18 лет. В этом году автомобилиста уже один раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похожем ДТП, случившемся в дальневосточной столице. На проспекте 100-летия Владивостоку резкий манёвр в исполнении водителя маршрутного такси закончился аварией — микроавтобус вылетел на пешеходную зону и перевернулся.