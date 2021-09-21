Врезался в леера и опрокинулся: подробности жёсткого ДТП на трассе в Приморье

Тем не менее, неприятности в ближайшее время приморцу обеспечены. Так, мужчине придётся возместить материальный ущерб по восстановлению поврежденного леерного ограждения. Кроме того, водитель «Субару» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения – в итоге в отношении его был составлен протокол.