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Posted 22 сентября 2021, 22:20

Published 22 сентября 2021, 22:20

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Приморцы вычислили «подставщицу» на элитном джипе

22 сентября 2021, 22:20
Сюжет
Автомобиль
Житель Приморья пожаловался на автомобилистку, которая провоцировала на дороге аварию. Посмотрев ролик со странными манёврами, пользователи соцсетей предположили, почему водительница ведёт себя не очень адекватно.

Жалоба гражданина и запись инцидента появились в инстаграм-паблике dps_mesto. На кадрах — внедорожник Lexus, который хаотично движется по дороге, при этом от машины постоянно доносится писк.

Как считает недовольный автор ролика, странное поведение на дороге — дело рук некой автомобилистки, которая и управляет «Лексусом».

«Будьте аккуратны и бдительны, друзья. За рулём абсолютно неадекватная женщина», — обратился к приморцам автор.

Инцидент с дорогим джипом привлёк немало внимания в соцсетях, набрав всего за 3 часа более 2 100 просмотров и собрав около десятка комментариев. Некоторые из пользователей инстаграма высказали свои догадки о причинах странного поведения водителя Lexus.

  • «Это подставщица, хочет страховкой ремонт закрыть, такая хитрая и нам попадалась на Тавричанской дороге! Тоже так вела себя на дороге и неожиданно резко тормозила»;
  • «Мозгов нет у неё».

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом странном происшествии с «Лексусом» в Приморье. Дорогой автомобиль был замечен в нетипичном положении.

#Новости#Общество#Автомобиль#Соцсети
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