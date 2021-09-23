Приморцы вычислили «подставщицу» на элитном джипе

Posted 22 сентября 2021, 22:20
Published 22 сентября 2021, 22:20
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Жалоба гражданина и запись инцидента появились в инстаграм-паблике dps_mesto. На кадрах — внедорожник Lexus, который хаотично движется по дороге, при этом от машины постоянно доносится писк.
Как считает недовольный автор ролика, странное поведение на дороге — дело рук некой автомобилистки, которая и управляет «Лексусом».
«Будьте аккуратны и бдительны, друзья. За рулём абсолютно неадекватная женщина», — обратился к приморцам автор.
Инцидент с дорогим джипом привлёк немало внимания в соцсетях, набрав всего за 3 часа более 2 100 просмотров и собрав около десятка комментариев. Некоторые из пользователей инстаграма высказали свои догадки о причинах странного поведения водителя Lexus.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом странном происшествии с «Лексусом» в Приморье. Дорогой автомобиль был замечен в нетипичном положении.