Приморцы вычислили «подставщицу» на элитном джипе

Инцидент с дорогим джипом привлёк немало внимания в соцсетях, набрав всего за 3 часа более 2 100 просмотров и собрав около десятка комментариев. Некоторые из пользователей инстаграма высказали свои догадки о причинах странного поведения водителя Lexus.