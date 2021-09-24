«С нас вознаграждение»: во Владивостоке разыскивают редиску

Видеозапись появилась в инстаграм-паблике dps_vl. На кадрах виден сам вор, приближающийся к статуе возле одного из популярных пабов Владивостока. Внимание молодого человека привлёк декоративный серый кот, сидящий на плече статуи. Подойдя вплотную к цели, преступник без колебаний хватает кота, разворачивается и уходит.