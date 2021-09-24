«С нас вознаграждение»: во Владивостоке разыскивают редиску

Posted 24 сентября 2021, 01:59
Published 24 сентября 2021, 01:59
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Видеозапись появилась в инстаграм-паблике dps_vl. На кадрах виден сам вор, приближающийся к статуе возле одного из популярных пабов Владивостока. Внимание молодого человека привлёк декоративный серый кот, сидящий на плече статуи. Подойдя вплотную к цели, преступник без колебаний хватает кота, разворачивается и уходит.
«Если вдруг узнаете на видео парня или видели, или знаете, где наш кот, сообщите, позвоните. Помогите найти редиску! С нас вознаграждение», — обратились авторы видео к аудитории dps_vl.
Необычная кража привлекла массу внимания в соцсетях — видео собрало за сутки почти 80 000 просмотров и сотни комментариев. Многие граждане решили предложить свои варианты причин, толкнувших приморца на похищение кота.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой необычной краже — накануне 8 марта 2021 года неизвестный преступник украл пальму из жилого дома.