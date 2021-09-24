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Posted 24 сентября 2021, 01:59

Published 24 сентября 2021, 01:59

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«С нас вознаграждение»: во Владивостоке разыскивают редиску

24 сентября 2021, 01:59
Сюжет
Соцсети
Камера наблюдения во Владивостоке зафиксировала, как неизвестный молодой человек похищает декоративного кота. Хотя истинная мотивация преступника неизвестна, у пользователей соцсетей нашлись свои мысли по этому поводу.

Видеозапись появилась в инстаграм-паблике dps_vl. На кадрах виден сам вор, приближающийся к статуе возле одного из популярных пабов Владивостока. Внимание молодого человека привлёк декоративный серый кот, сидящий на плече статуи. Подойдя вплотную к цели, преступник без колебаний хватает кота, разворачивается и уходит.

«Если вдруг узнаете на видео парня или видели, или знаете, где наш кот, сообщите, позвоните. Помогите найти редиску! С нас вознаграждение», — обратились авторы видео к аудитории dps_vl.

Необычная кража привлекла массу внимания в соцсетях — видео собрало за сутки почти 80 000 просмотров и сотни комментариев. Многие граждане решили предложить свои варианты причин, толкнувших приморца на похищение кота.

  • «Может, ему родители не разрешают кота заводить. Вот и выкручивается»;
  • «На подарок не хватило, вот и взял»;
  • «Забрал в добрые руки, чтоб не мучали котика».

Ранее «Восток-Медиа» писало о другой необычной краже — накануне 8 марта 2021 года неизвестный преступник украл пальму из жилого дома.

#Новости#Общество#Владивосток#Соцсети
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