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Posted 15 октября 2021, 10:40

Published 15 октября 2021, 10:40

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Мужчина засветил кое-что сокровенное в центре Владивостока

15 октября 2021, 10:40
Неприятное зрелище ожидало жителей Владивостока в самом центре дальневосточной столицы днём в пятницу, 15 октября.

В тёплом павильоне на остановке общественного транспорта на главной площади города прямо на полу мирно спал человек маргинального вида.

Как рассказали «Восток-Медиа» очевидцы, по всей вероятности, это был мужчина без определённого места жительства: его одежда была очень грязной. Кроме того, для большего комфорта бомж снял обувь, представив на обозрение прохожих огромные дыры на носках, сквозь которые зияли чёрные от пыли пятки.

Картина так шокировала жителей Владивостока, что они решили сфотографировать спящего мужчину и отправить снимки в редакцию «Восток-Медиа».

«На центральной площади в остановках снова обосновались бомжи. Летом их было меньше, а сейчас похолодало, и они снова устроили ночлежку в павильонах. Обычные люди заходить туда давно брезгуют ­– ждут автобус на улице и в дождь, и в ветер. Когда уже это закончится?», – возмущается жительница приморской столицы Елена Б.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока уже неоднократно жаловались на бомжей, которые оккупировали «тёплые остановки». И если поначалу сомнительного вида личности ночевали только на Луговой, сейчас они осмелели и обживаются на большинстве остановок. Появились бомжи и в центре города. Местные жители видят их там почти регулярно — бомжи сидят на лавочках, лежат на полу, приносят еду и выпивку и обустраивают на остановках целые ночлежки.

#Новости#Общество
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