Мужчина засветил кое-что сокровенное в центре Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока уже неоднократно жаловались на бомжей, которые оккупировали «тёплые остановки». И если поначалу сомнительного вида личности ночевали только на Луговой, сейчас они осмелели и обживаются на большинстве остановок. Появились бомжи и в центре города. Местные жители видят их там почти регулярно — бомжи сидят на лавочках, лежат на полу, приносят еду и выпивку и обустраивают на остановках целые ночлежки.