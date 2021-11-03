Студенты ДФО не понимают, как им учиться с 8 ноября, несмотря на приказ Минобрнауки

Сюжет ДВФУ

Министерство образования и науки России опубликовало приказ, согласно которому с 8 ноября вузы и научные организации могут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно. Однако в главном вузе Дальнего Востока, в ДВФУ, пока нет никакой информации о том, в каком формате студенты будут проходить обучение.

Официальный сайт учебного учреждения тоже не пополнился никакой информацией, которая бы давала конкретные разъяснения по приказу Минобра. В контакт-центре ДВФУ, который работает по будням и выходным и где дают разъяснение по любым вопросам, ответил оператор Владислав, рассказавший о том, что пока никакой информации нет по поводу учебы с 8 ноября. «Отслеживайте информацию в официальных источниках ДВФУ», — заявил оператор. При этом сами студенты, в группах вуза в социальных сетях уже радуются продлению «удаленки». «Обычно рекомендации от минобрнауки = обязательное исполнение», «Выходит что полный дистант?», «Вправе, но не обязаны, может все-таки очно будем учиться?» Добавим, что до 7 ноября кампус ДВФУ работает тоже по особому режиму. В частности, корпуса L и M будут закрыты с 4–7 ноября. А шаттлы по кампусу будут ходить раз в 20 минут. Продолжат работу без изменений: минимаркеты, магазин бытовой химии «Blush», Аптека в корпусе 7.2, спортивные площадки, прокат «Сам себе велосипед». До конца этой недели не будут работать: почтовое отделение в 3к, Сувенирная лавка ДВФУ, Аптека в M корпусе, пункт выдачи «100sp», копировальные центры во всех корпусах, Студенческий офис, Сбербанк. Между тем не только ДВФУ пока не в курсе о графике своей работы с новой недели. К примеру, Тихоокеанский государственный медицинский университет также нигде не разместил информацию о прохождении учебных занятий. ВГУЭС также пока остается в неведении о том, как будет работать вуз с начала новой недели. Материалы по теме Главы минкультуры РФ и минобра РФ открыли выставку истории XXI века Владивостокский журнал о научном творчестве получил награду Минобра России ВГУЭС займёт освободившийся корпус на Гоголя, ранее принадлежавший ДВФУ