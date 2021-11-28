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Posted 28 ноября 2021, 10:49

Published 28 ноября 2021, 10:49

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Дождь со снегом, ветер до 28 м/с: МЧС предупреждает приморцев об опасности – прогноз

28 ноября 2021, 10:49
В этом году смену сезонов с осени на зиму приморцы могут запомнить надолго. По прогнозу синоптиков 30 ноября и 1 декабря край накроет мощная стихия с дождём, снегом и штормовым ветром.

Приморские спасатели предупреждают жителей региона об опасности и рассылают тревожные SMS.

«По данным Прим. УГМС 30.11-01.12 в крае ожидается дождь со снегом, местами до 50 мм, сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Будьте осторожны! Тел: 101, 112», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что 30 ноября край, в том числе и его столицу – город Владивосток, накроет настоящая буря. Утро вторника начнётся с небольших осадков, но уже днём они превратятся в сильный снег, поднимется метель, на дорогах образуется гололёд. Непогода будет продолжаться и в первый день зимы. Глава Примгидромета рекомендовал жителям края по возможности в эти дни оставаться дома.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье на 30 ноября и 1 декабря передано штормовое предупреждение.

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