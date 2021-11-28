Дождь со снегом, ветер до 28 м/с: МЧС предупреждает приморцев об опасности – прогноз

Напомним, накануне главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что 30 ноября край, в том числе и его столицу – город Владивосток, накроет настоящая буря. Утро вторника начнётся с небольших осадков, но уже днём они превратятся в сильный снег, поднимется метель, на дорогах образуется гололёд. Непогода будет продолжаться и в первый день зимы. Глава Примгидромета рекомендовал жителям края по возможности в эти дни оставаться дома.