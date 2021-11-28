Дождь со снегом, ветер до 28 м/с: МЧС предупреждает приморцев об опасности – прогноз

Posted 28 ноября 2021, 10:49
Published 28 ноября 2021, 10:49
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Приморские спасатели предупреждают жителей региона об опасности и рассылают тревожные SMS.
«По данным Прим. УГМС 30.11-01.12 в крае ожидается дождь со снегом, местами до 50 мм, сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Будьте осторожны! Тел: 101, 112», – говорится в сообщении.
Напомним, накануне главный синоптик Приморья Борис Кубай подтвердил, что 30 ноября край, в том числе и его столицу – город Владивосток, накроет настоящая буря. Утро вторника начнётся с небольших осадков, но уже днём они превратятся в сильный снег, поднимется метель, на дорогах образуется гололёд. Непогода будет продолжаться и в первый день зимы. Глава Примгидромета рекомендовал жителям края по возможности в эти дни оставаться дома.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье на 30 ноября и 1 декабря передано штормовое предупреждение.