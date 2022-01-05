«За два дня второй уже»: приморский автомобилист улетел в лес на «ужасном повороте»

Posted 5 января 2022, 10:29
Published 5 января 2022, 10:29
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Фотография с места инцидента появилась в инстаграм-паблике newsfokino. На приложенной фотографии виден легковой автомобиль, врезавшийся в дерево посреди леса.
Под машиной можно разглядеть несколько сломанных деревьев поменьше - возможно, автомобиль сносил их, пока не врезался в ствол потолще.
Парни не вписались в поворот, - прокомментировал ситуацию очевидец.
Как рассказали некоторые приморцы, на этом отрезке дороги Фокино - Большой Камень такие аварии уже случались.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, случившейся на одной из трасс Приморья. По словам некоторых жителей края, этот отрезок дороги печально известен среди автомобилистов как аварийный.