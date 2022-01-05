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Posted 5 января 2022, 10:29

Published 5 января 2022, 10:29

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«За два дня второй уже»: приморский автомобилист улетел в лес на «ужасном повороте»

5 января 2022, 10:29
Сюжет
Происшествие
Житель Приморья рассказал об автомобилисте, который не справился с управлением на дороге Фокино - Большой Камень и улетел в лес вместе с машиной. Как отмечают некоторые граждане, такие инциденты в этой части края происходили и раньше.

Фотография с места инцидента появилась в инстаграм-паблике newsfokino. На приложенной фотографии виден легковой автомобиль, врезавшийся в дерево посреди леса.

Под машиной можно разглядеть несколько сломанных деревьев поменьше - возможно, автомобиль сносил их, пока не врезался в ствол потолще.

Парни не вписались в поворот, - прокомментировал ситуацию очевидец.

Как рассказали некоторые приморцы, на этом отрезке дороги Фокино - Большой Камень такие аварии уже случались.

  • «Ужасный поворот»;
  • «За два дня второй уже. Благо без последствий, при том что дорога норм»;
  • «Там нужны леера»;
  • «Все столбы новые уже переломали».

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, случившейся на одной из трасс Приморья. По словам некоторых жителей края, этот отрезок дороги печально известен среди автомобилистов как аварийный.

#Новости#Происшествие#Соцсети#ДТП
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