«За два дня второй уже»: приморский автомобилист улетел в лес на «ужасном повороте»

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Житель Приморья рассказал об автомобилисте, который не справился с управлением на дороге Фокино - Большой Камень и улетел в лес вместе с машиной. Как отмечают некоторые граждане, такие инциденты в этой части края происходили и раньше.

Фотография с места инцидента появилась в инстаграм-паблике newsfokino. На приложенной фотографии виден легковой автомобиль, врезавшийся в дерево посреди леса. Под машиной можно разглядеть несколько сломанных деревьев поменьше - возможно, автомобиль сносил их, пока не врезался в ствол потолще. Парни не вписались в поворот, - прокомментировал ситуацию очевидец. Как рассказали некоторые приморцы, на этом отрезке дороги Фокино - Большой Камень такие аварии уже случались. «Ужасный поворот»;

«За два дня второй уже. Благо без последствий, при том что дорога норм»;

«Там нужны леера»;

«Все столбы новые уже переломали». Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, случившейся на одной из трасс Приморья. По словам некоторых жителей края, этот отрезок дороги печально известен среди автомобилистов как аварийный.