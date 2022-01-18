Картина дня в Приморье: труп из Хабаровска, авиарейсы в Сеул и ЧП в Уссурийске

Posted 18 января 2022, 12:53
Published 18 января 2022, 12:53
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Труп из Хабаровска
В Уссурийск из Хабаровского края привезли мёртвого тигра. Погибшего хищника отправили на экспертизу. Выдвигаются версии о том, что хищника сбил локомотив. В 2017 году тигрёнок погиб в аналогичной ситуации и также в Хабаровском крае.
Авиарейсы в Сеул
Из Владивостока спустя почти 2 года возобновят рейсы в Сеул. Компания Korean Air приступит к осуществлению перелетов с 25 января. Их частота составит раз в 2 недели. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте авиакомпании.
ЧП в Уссурийске
В Уссурийске ввели локальный режим повышенной готовности в границах одного жилого дома. Неизвестные срезали радиаторы в одной из пустующих квартир, из-за чего вся внутридомовая система отопления вышла из строя. Дом на 45 квартир остался без тепла. Следует отметить, что в доме заселены всего 20 из 45 квартир. Дело в том, что здание признано аварийным в 2016 году. Расселить успели только 25 семей, остальные 20 расселят до конца 2022 года. Однако сейчас, в Крещенские морозы, они вынуждены пользоваться обогревателями. Аварийные службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить теплоснабжение дома.