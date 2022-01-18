vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2022, 12:53

Published 18 января 2022, 12:53

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Картина дня в Приморье: труп из Хабаровска, авиарейсы в Сеул и ЧП в Уссурийске

Картина дня в Приморье: труп из Хабаровска, авиарейсы в Сеул и ЧП в Уссурийске

18 января 2022, 12:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Тигр
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Труп из Хабаровска

В Уссурийск из Хабаровского края привезли мёртвого тигра. Погибшего хищника отправили на экспертизу. Выдвигаются версии о том, что хищника сбил локомотив. В 2017 году тигрёнок погиб в аналогичной ситуации и также в Хабаровском крае.

Будет расследование: в Приморье из Хабаровского края привезли труп
Узнать подробнее

Авиарейсы в Сеул

Из Владивостока спустя почти 2 года возобновят рейсы в Сеул. Компания Korean Air приступит к осуществлению перелетов с 25 января. Их частота составит раз в 2 недели. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте авиакомпании.

С 25 января: из Владивостока спустя почти 2 года возобновят рейсы в популярную страну
Узнать подробнее

ЧП в Уссурийске

В Уссурийске ввели локальный режим повышенной готовности в границах одного жилого дома. Неизвестные срезали радиаторы в одной из пустующих квартир, из-за чего вся внутридомовая система отопления вышла из строя. Дом на 45 квартир остался без тепла. Следует отметить, что в доме заселены всего 20 из 45 квартир. Дело в том, что здание признано аварийным в 2016 году. Расселить успели только 25 семей, остальные 20 расселят до конца 2022 года. Однако сейчас, в Крещенские морозы, они вынуждены пользоваться обогревателями. Аварийные службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить теплоснабжение дома.

Режим повышенной готовности введен в Уссурийске из-за хулиганов
Узнать подробнее
Материалы по теме
Будет расследование: в Приморье из Хабаровского края привезли труп С 25 января: из Владивостока спустя почти 2 года возобновят рейсы в популярную странуРежим повышенной готовности введен в Уссурийске из-за хулиганов
#Новости#Общество#Хабаровск#Владивосток#Южная Корея#Тигр#Уссурийск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика