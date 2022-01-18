Картина дня в Приморье: труп из Хабаровска, авиарейсы в Сеул и ЧП в Уссурийске

В Уссурийске ввели локальный режим повышенной готовности в границах одного жилого дома. Неизвестные срезали радиаторы в одной из пустующих квартир, из-за чего вся внутридомовая система отопления вышла из строя. Дом на 45 квартир остался без тепла. Следует отметить, что в доме заселены всего 20 из 45 квартир. Дело в том, что здание признано аварийным в 2016 году. Расселить успели только 25 семей, остальные 20 расселят до конца 2022 года. Однако сейчас, в Крещенские морозы, они вынуждены пользоваться обогревателями. Аварийные службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить теплоснабжение дома.