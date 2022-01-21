Инспекторы ДПС из Приморья получат награду за задержание пьяного автодебошира

Posted 21 января 2022, 00:20
Published 21 января 2022, 00:20
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Как отметили в полиции края, решение о награде принял начальник регионального УМВД Олег Стефанков.
Напомним, водитель Nissan Laurel проехал на запрещающий сигнал светофора. Это увидели сотрудники ГИБДД, которые начали преследование незадачливого молодого человека. Тот игнорировал их требования об остановке. В итоге автомобиль остановился, к нему подбежал инспектор ДПС и открыл дверь. Молодой человек, в свою очередь, поехал и протащил полицейского на несколько метров, ударив автомобиль об стену дома.
Но парня всё равно задержали, он оказал активное сопротивление. К молодому человеку пришлось применить силу и надеть на него наручники.
Выяснилось, что нарушитель был в состоянии сильного опьянения. На допросе он признался, что даже не помнит, что происходило в тот день. На него составили семь административных протокола, сейчас приморец находится в спецприемнике.
Возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Есть также подозрение в том, что задержанный стал участником ДТП. В ту же ночь неизвестный водитель столкнулся с Toyota Mark X, по описанию пострадавшего авто инициатора ДТП было похоже на Nissan Laurel задержанного.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этой истории. Установлено, что у одного из инспекторов — перелом ключицы.