Инспекторы ДПС из Приморья получат награду за задержание пьяного автодебошира

Напомним, водитель Nissan Laurel проехал на запрещающий сигнал светофора. Это увидели сотрудники ГИБДД, которые начали преследование незадачливого молодого человека. Тот игнорировал их требования об остановке. В итоге автомобиль остановился, к нему подбежал инспектор ДПС и открыл дверь. Молодой человек, в свою очередь, поехал и протащил полицейского на несколько метров, ударив автомобиль об стену дома.