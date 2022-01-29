Лыжи, керлинг и рогейн: владивостокцам предложили спортивно провести выходные

В то же время в официальном инстаграм-аккаунте мэрии Владивостока под сообщением о спортивных мероприятиях можно заметить недовольный комментарий одной из жительниц города. Горожанка Елена предложила чиновникам подумать не о лыжах, которые «никому не интересны», а об уборке и ремонте подъездов в многоквартирных домах.