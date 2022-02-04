Есть ли смысл ждать понижения цен на жильё в Приморье?

Posted 3 февраля 2022, 23:07
Published 3 февраля 2022, 23:07
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Существенный рост цен на жильё в Приморье был зафиксирован в конце 2021 года, когда квартиры в новостройках стали дороже на 5%, а вторичное жильё стало дороже на 11%.
По итогам года квартиры «с рук» прибавили в цене на 23%, и цена квадратного метра в такой жилплощади стал стоить 117 466 рублей. Квадрат в новостройках к концу года подорожал до 122 177 рублей.
Как считают в Приморскстате, надеяться на удешевление жилья в регионе «бессмысленно». Рост цен на квартиры вызван сразу несколькими факторами.
«Среди причин, помимо льготной ипотеки, роста спроса на жилье и относительно небольшого числа новых запусков проектов, удорожание стройматериалов», — отметили эксперты.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке на продажу за 2 000 000 рублей выставлена квартира в шаговой доступности от центра.