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Posted 3 февраля 2022, 23:07

Published 3 февраля 2022, 23:07

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Есть ли смысл ждать понижения цен на жильё в Приморье?

Есть ли смысл ждать понижения цен на жильё в Приморье?

3 февраля 2022, 23:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Жилье
Цены на жильё в Приморском крае в 2021 году показали существенный рост — в среднем за год квадратный метр в регионе подорожал на 10%. У этой тенденции есть несколько экономических причин, как считают эксперты.

Существенный рост цен на жильё в Приморье был зафиксирован в конце 2021 года, когда квартиры в новостройках стали дороже на 5%, а вторичное жильё стало дороже на 11%.

По итогам года квартиры «с рук» прибавили в цене на 23%, и цена квадратного метра в такой жилплощади стал стоить 117 466 рублей. Квадрат в новостройках к концу года подорожал до 122 177 рублей.

Как считают в Приморскстате, надеяться на удешевление жилья в регионе «бессмысленно». Рост цен на квартиры вызван сразу несколькими факторами.

«Среди причин, помимо льготной ипотеки, роста спроса на жилье и относительно небольшого числа новых запусков проектов, удорожание стройматериалов», — отметили эксперты.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке на продажу за 2 000 000 рублей выставлена квартира в шаговой доступности от центра.

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#Новости#Общество#Жилье
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