Есть ли смысл ждать понижения цен на жильё в Приморье?

Сюжет Жилье

Цены на жильё в Приморском крае в 2021 году показали существенный рост — в среднем за год квадратный метр в регионе подорожал на 10%. У этой тенденции есть несколько экономических причин, как считают эксперты.

Существенный рост цен на жильё в Приморье был зафиксирован в конце 2021 года, когда квартиры в новостройках стали дороже на 5%, а вторичное жильё стало дороже на 11%. По итогам года квартиры «с рук» прибавили в цене на 23%, и цена квадратного метра в такой жилплощади стал стоить 117 466 рублей. Квадрат в новостройках к концу года подорожал до 122 177 рублей. Как считают в Приморскстате, надеяться на удешевление жилья в регионе «бессмысленно». Рост цен на квартиры вызван сразу несколькими факторами. «Среди причин, помимо льготной ипотеки, роста спроса на жилье и относительно небольшого числа новых запусков проектов, удорожание стройматериалов», — отметили эксперты. Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке на продажу за 2 000 000 рублей выставлена квартира в шаговой доступности от центра. Материалы по теме Круче Москвы: как поменялись цены на жильё в Приморском крае за 20 лет На сколько подорожало — мы что, москвичи? Владивосток отличился ценами на жильё