Lexus не купил, а тренируется: таксист в Приморье выехал на забитый людьми тротуар

Сюжет Соцсети

Неизвестный таксист выехал во Владивостоке на узкий тротуар, по которому шли люди. Наблюдатели попытались найти объяснение опасной езде.

На своей синей иномарке автомобилист ехал прямо по центру пешеходной дорожки, и у горожан получалось обходить машину. Причина, толкнувшая водителя на выполнение такого странного манёвра, не сообщается, и жители Приморья высказали свои предположения. «Навигатор показал ехать здесь, он не мог отказать»;

«Ещё Лексус не купил, уже заранее тренируется, где будет ездить»;

«С навигатором поругался». Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае езды автомобиля по тротуару в Приморье. Тогда опасный манёвр выполнял автомобилист на элитном белом внедорожнике, которые двигался по пешеходной зоне в историческом центре Уссурийска. Инцидент привлёк внимание сотрудников полиции города, и за вопиющее нарушение правил дорожного движения водителю был выписан штраф.