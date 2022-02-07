Lexus не купил, а тренируется: таксист в Приморье выехал на забитый людьми тротуар

Posted 7 февраля 2022, 07:20
Published 7 февраля 2022, 07:20
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На своей синей иномарке автомобилист ехал прямо по центру пешеходной дорожки, и у горожан получалось обходить машину.
Причина, толкнувшая водителя на выполнение такого странного манёвра, не сообщается, и жители Приморья высказали свои предположения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае езды автомобиля по тротуару в Приморье. Тогда опасный манёвр выполнял автомобилист на элитном белом внедорожнике, которые двигался по пешеходной зоне в историческом центре Уссурийска.
Инцидент привлёк внимание сотрудников полиции города, и за вопиющее нарушение правил дорожного движения водителю был выписан штраф.