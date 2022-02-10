Мэр Владивостока показал, как могут измениться популярные зоны отдыха

Posted 10 февраля 2022, 00:55
Published 10 февраля 2022, 00:55
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
В своём инстаграме градоначальник показал, как после обновления могут выглядеть набережная Татарка, парк имени Лазо и зона отдыха в бухте Ахлёстышева.
План работ на 2022 год также включает обновление сопки Бурачка, набережной в районе Второй Речки, скверов на улице Русской, Некрасовской, Калинина и Ульяновской.
Кроме этого, будет изменён облик центральной площади Владивостока. Эксперты уже разработали несколько проектов по благоустройству площади, в ближайшее время они будут рассмотрены на Общественном совете.
«Площадь должна быть украшением нашего города и отвечать запросам горожан», — отметил Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о планах создать в Приморском крае новую видовую площадку. Открытие общественного пространства будет приуорчено к юбилею известной исторической личности.