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Posted 10 февраля 2022, 00:55

Published 10 февраля 2022, 00:55

Modified 17 августа 2022, 09:12

Updated 17 августа 2022, 09:12

Мэр Владивостока показал, как могут измениться популярные зоны отдыха

10 февраля 2022, 00:55
Сюжет
Благоустройство
Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что в 2022 году общественные пространства в городе будут реконструированы. Оценить возможный облик зон отдыха после реконструкции уже могут все желающие.

В своём инстаграме градоначальник показал, как после обновления могут выглядеть набережная Татарка, парк имени Лазо и зона отдыха в бухте Ахлёстышева.

План работ на 2022 год также включает обновление сопки Бурачка, набережной в районе Второй Речки, скверов на улице Русской, Некрасовской, Калинина и Ульяновской.

Кроме этого, будет изменён облик центральной площади Владивостока. Эксперты уже разработали несколько проектов по благоустройству площади, в ближайшее время они будут рассмотрены на Общественном совете.

«Площадь должна быть украшением нашего города и отвечать запросам горожан», — отметил Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о планах создать в Приморском крае новую видовую площадку. Открытие общественного пространства будет приуорчено к юбилею известной исторической личности.

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#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство
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