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Posted 14 февраля 2022, 06:33

Published 14 февраля 2022, 06:33

Modified 1 сентября 2022, 04:44

Updated 1 сентября 2022, 04:44

ЦБ: автомобилисты Приморья массово жалуются на проблемы с ОСАГО

ЦБ: автомобилисты Приморья массово жалуются на проблемы с ОСАГО

14 февраля 2022, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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ОСАГО
Приморцы стали в два раза чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО. В Центробанке отметили, что спад обращений фиксировался во всех сегментах рынка, кроме страхования.

В регуляторе подчеркнули, что приморцы стали на 9% меньше жаловаться на кредитные организации и на 19% меньше — на микрофинансовые.

На страховые компании приморцы жаловались более тысячи раз, и 90% обращений касались различных проблем с ОСАГО.

«О сложностях с оформлением электронного полиса жители региона сообщили 262 раза, о проблемах со страховым возмещением — 159, применение коэффициента бонус-малус стало причиной 155 обращений, на отказ оформлять договор обязательного автострахования приморцы пожаловались 143 раза», — отмечают специалисты.

Эксперты отмечают, что ситуация с ОСАГО сейчас — в зоне особого внимания Банка России. Они добавили, что эта ситуация отражает проблему мошенничества в регионе.

Отмечается, что в региональном правительстве сформировали рабочую группу, которая должна будет вырабатывать и реализовывать меры по повышению доступности ОСАГО в Приморье. В первую очередь это касается проблем с аферистами, которые действуют в этом направлении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что российский союз автостраховщиков внёс в Госдуму законопроект, который призван создать финансовую устойчивость страховых проектов, таких, как ОСАГО.

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#Новости#Экономика#Владивосток#ОСАГО
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