ЦБ: автомобилисты Приморья массово жалуются на проблемы с ОСАГО

Posted 14 февраля 2022, 06:33
Published 14 февраля 2022, 06:33
Modified 1 сентября 2022, 04:44
Updated 1 сентября 2022, 04:44
В регуляторе подчеркнули, что приморцы стали на 9% меньше жаловаться на кредитные организации и на 19% меньше — на микрофинансовые.
На страховые компании приморцы жаловались более тысячи раз, и 90% обращений касались различных проблем с ОСАГО.
«О сложностях с оформлением электронного полиса жители региона сообщили 262 раза, о проблемах со страховым возмещением — 159, применение коэффициента бонус-малус стало причиной 155 обращений, на отказ оформлять договор обязательного автострахования приморцы пожаловались 143 раза», — отмечают специалисты.
Эксперты отмечают, что ситуация с ОСАГО сейчас — в зоне особого внимания Банка России. Они добавили, что эта ситуация отражает проблему мошенничества в регионе.
Отмечается, что в региональном правительстве сформировали рабочую группу, которая должна будет вырабатывать и реализовывать меры по повышению доступности ОСАГО в Приморье. В первую очередь это касается проблем с аферистами, которые действуют в этом направлении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что российский союз автостраховщиков внёс в Госдуму законопроект, который призван создать финансовую устойчивость страховых проектов, таких, как ОСАГО.