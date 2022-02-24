Терапевт: срочно к врачу, если у вас есть эти симптомы

— Каждый из этих симптомов сам по себе повод для посещения врача, — отметила Ирина Губанова. — Напомню, что перенёсшим ковид положена углубленная диспансеризация. Пройти её можно бесплатно, по полису ОМС, через 60 дней в поликлинике по месту жительства в два этапа. И такой возможностью не следует пренебрегать.