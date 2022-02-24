Терапевт: срочно к врачу, если у вас есть эти симптомы

Posted 24 февраля 2022, 04:24
Published 24 февраля 2022, 04:24
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Врачи подчёркивают: процесс изучения нового вируса COVID-19 ещё далеко не завершён, постковидный синдром может проявляться разными симптомами, а главное — вирус в состоянии спровоцировать длительное воспаление во многих органах.
Как сообщает «Российская газета», врач-терапевт Ирина Губанова назвала те симптомы, на которые — если вы перенесли коронавирус, пусть даже и в лёгкой форме, следует обращать внимание и обязательно обращаться к врачам, если они проявятся.
Во-первых, почаще считайте пульс. Если он стал резко ускоряться после того, как вы, например, встали (как вариант: пульс, если вы лежите — 74, сидите — 96, стоите — за сто и выше), нужно срочно обратиться к врачу.
Во-вторых, опасным симптомом является неожиданное повышение давления, тем более если ранее, до болезни, вы никогда на давление не жаловались и оно было нормальным. Если после перенесенной коронавирусной инфекции показатели давления выше 130/80, если возникают головокружение или слабость, обращайтесь к врачу.
Еще один тревожный звоночек — беспричинная одышка. До болезни вы спокойно бегали, поднимались по лестнице, не сбивая дыхания, а теперь даже простая прогулка по ровной дороге вызывает одышку? Одышка появляется, даже если спокойно сидите? Нельзя медлить, состояние ваших лёгких необходимо проверить.
Резкое снижение зрение — требует похода не только к окулисту, но и терапевту.
То же самое — идти к врачу — следует делать, если слабость или боль в мышцах не проходит, а наоборот — после выздоровления от ковида только нарастает и при этом не купируется местными противовоспалительными мазями/гелями.
— Каждый из этих симптомов сам по себе повод для посещения врача, — отметила Ирина Губанова. — Напомню, что перенёсшим ковид положена углубленная диспансеризация. Пройти её можно бесплатно, по полису ОМС, через 60 дней в поликлинике по месту жительства в два этапа. И такой возможностью не следует пренебрегать.