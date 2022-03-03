Решили «посидеть на яйцах»: когда застройщики возобновят продажи квартир в Приморье?

Но приостановлены — не значит заморожены или остановлены навсегда. Власти края порекомендовали бизнесменам быстрее определяться и возобновлять продажи. Специалисты правительства края попросили девелоперов учесть и такое соображение: нынешний непростой период нужно пройти побыстрее, наращивая темпы продаж. За ситуацией на рынке жилья контролирующие органы будут наблюдать очень пристально — и те компании, которые решать «посидеть на яйцах», чтобы дождаться большого скачка цен и только тогда открыть продажи, могут обхитрить сами себя. Такие действия будут расцениваться как чистой воды спекуляции. Поскольку они могут сильно осложнить социальную ситуацию в крае, в отношении особо «задумчивых» девелоперов могут быть применены административные меры реагирования.