Решили «посидеть на яйцах»: когда застройщики возобновят продажи квартир в Приморье?

Posted 3 марта 2022, 04:40
Published 3 марта 2022, 04:40
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На сайте primorsky.ru уточняется: поскольку ситуация крайне неоднозначная и требует максимальной аналитики и в некотором смысле — смены политики продаж, сейчас крупные девелоперы проводят оценку рынка жилья, работают с банками и в целом выстраивают новую стратегию работы.
Во Владивостоке, например, «Девелопмент-Юг» пока не готов назвать точную стоимость новых квартир аж в трёх жилых комплексах. Продажи приостановлены. Такая же ситуация в компании «Эдельвейс-1», которая занималась продажей квартир в «Шилкинском-2».
Но приостановлены — не значит заморожены или остановлены навсегда. Власти края порекомендовали бизнесменам быстрее определяться и возобновлять продажи. Специалисты правительства края попросили девелоперов учесть и такое соображение: нынешний непростой период нужно пройти побыстрее, наращивая темпы продаж. За ситуацией на рынке жилья контролирующие органы будут наблюдать очень пристально — и те компании, которые решать «посидеть на яйцах», чтобы дождаться большого скачка цен и только тогда открыть продажи, могут обхитрить сами себя. Такие действия будут расцениваться как чистой воды спекуляции. Поскольку они могут сильно осложнить социальную ситуацию в крае, в отношении особо «задумчивых» девелоперов могут быть применены административные меры реагирования.
Напомним, накануне «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты уверены: в ближайшее время государство не откажется от программ по социальным ипотекам и даже, возможно, будет поддерживать строителей, чтобы не парализовать отрасль.