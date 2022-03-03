vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2022, 04:40

Published 3 марта 2022, 04:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Решили «посидеть на яйцах»: когда застройщики возобновят продажи квартир в Приморье?

Решили «посидеть на яйцах»: когда застройщики возобновят продажи квартир в Приморье?

3 марта 2022, 04:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Несколько девелоперских компаний — в основном это самые крупные игроки на рынке первичного жилья — после того, как Запад объявил о введении санкций, прекратили продажу квартир во Владивостоке. Ориентировочно, она возобновится к концу недели, возможно — к выходным.

На сайте primorsky.ru уточняется: поскольку ситуация крайне неоднозначная и требует максимальной аналитики и в некотором смысле — смены политики продаж, сейчас крупные девелоперы проводят оценку рынка жилья, работают с банками и в целом выстраивают новую стратегию работы.

Во Владивостоке, например, «Девелопмент-Юг» пока не готов назвать точную стоимость новых квартир аж в трёх жилых комплексах. Продажи приостановлены. Такая же ситуация в компании «Эдельвейс-1», которая занималась продажей квартир в «Шилкинском-2».

Но приостановлены — не значит заморожены или остановлены навсегда. Власти края порекомендовали бизнесменам быстрее определяться и возобновлять продажи. Специалисты правительства края попросили девелоперов учесть и такое соображение: нынешний непростой период нужно пройти побыстрее, наращивая темпы продаж. За ситуацией на рынке жилья контролирующие органы будут наблюдать очень пристально — и те компании, которые решать «посидеть на яйцах», чтобы дождаться большого скачка цен и только тогда открыть продажи, могут обхитрить сами себя. Такие действия будут расцениваться как чистой воды спекуляции. Поскольку они могут сильно осложнить социальную ситуацию в крае, в отношении особо «задумчивых» девелоперов могут быть применены административные меры реагирования.

Напомним, накануне «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты уверены: в ближайшее время государство не откажется от программ по социальным ипотекам и даже, возможно, будет поддерживать строителей, чтобы не парализовать отрасль.

Материалы по теме
«Адаптация к рыночным условиям»: Сбербанк повысил ставку по ипотекеВолноваться стоит: что теперь будет с ипотекой в Приморье?«Увеличилось в два раза»: что случилось на рынке жилья РФ после повышения ставки ЦБ
#Новости#Экономика#Строительство#Социальная ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика