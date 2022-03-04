Приморье поддержит Северная Корея

— Один из владельцев компании, занимающейся поставками и реализацией техники во Владивостоке, сообщил мне, что его европейские партнёры уже объявили о прекращении отгрузок. Он, в свою очередь, оповестил своих клиентов, что не сможет выполнить обязательств перед ними. Те, в итоге, не смогут осуществить свои планы и так по цепочке пойдёт волна срыва поставок, обязательств, инвестиционных программ и так далее. И это не только потери бизнеса, но и рабочих мест, — привела пример омбудсмен.