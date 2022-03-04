Приморье поддержит Северная Корея

Posted 4 марта 2022, 01:44
Published 4 марта 2022, 01:44
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Говорить конкретно о тех сложностях, которые придётся преодолевать региональным компаниям, организациям и предпринимателям, пока рано, можно только предполагать масштабы ущерба, отмечает бизнес-омбудсмен.
Уже понятно, что, напрямую или опосредованно, но ограничительные меры скажутся на всех сферах экономики края. В первую очередь пострадают предприятия, которые связаны деловыми отношениями со странами, присоединившимися к санкционным мерам в отношении России. Это касается логистики, поставки различных товаров, техники, оборудования и комплектующих.
— Один из владельцев компании, занимающейся поставками и реализацией техники во Владивостоке, сообщил мне, что его европейские партнёры уже объявили о прекращении отгрузок. Он, в свою очередь, оповестил своих клиентов, что не сможет выполнить обязательств перед ними. Те, в итоге, не смогут осуществить свои планы и так по цепочке пойдёт волна срыва поставок, обязательств, инвестиционных программ и так далее. И это не только потери бизнеса, но и рабочих мест, — привела пример омбудсмен.
Она заметила, что в регионе очень много компаний, которые, даже если не завязаны полностью на импорт, все равно использует в производстве какие-то зарубежные составляющие — будь то станки, оборудование, запчасти к ним, ингредиенты при производстве продуктов, корма, удобрения, семена и т. д.
Вздохнули — выдохнули и стали искать новых партнёров
В крае уже сейчас в превентивном порядке разрабатываются меры поддержки компаний малого и среднего бизнеса для минимизации потерь.
Например, региональные власти заявили, что подержат предпринимателей в поиске новых поставщиков и выстраивании новых логистических цепочек. Есть возможность искать замену бывшим партнёрам среди дружественных стран — это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан.
— В Приморье предприниматели находятся в более выигрышной ситуации, чем в западных округах страны, — считает Марина Шемилина. — По соседству с нами в Азиатско-тихоокеанском регионе есть страны, не ставшие присоединяться, по крайне мере, пока, к антироссийским санкциям. И у Приморья с ними уже есть наработанные связи, каналы общения, какие-то коммуникации, которые не прервались из-за введения ограничительных мер. И мы можем рассчитывать на продолжение и развитие этих партнёрских отношений, выстраивание новых логистических цепочек. Главное, чтобы предприниматели не опускали руки, приняли текущую ситуацию, вздохнули- выдохнули и искали выходы, — говорит омбудсмен.
Импортозамещение актуально как никогда
Санкции — это не только проблемы, но и возможности. Мы это уже проходили восемь лет назад, когда ЕС отрезали Россию от поставок западных товаров, в том числе сельхозпродуктов, фруктов. Вопреки ожиданиям еврокомиссаров, голод в РФ не наступил, наоборот, в нашей стране стало развиваться сельское хозяйство, очень активно начали возрождать садоводство, в том числе в Приморье. Аграрной отрасли были оказаны беспрецедентные меры поддержки, не оставят один на один с проблемами и в этот раз, уверена омбудсмен.
Уже анонсированы новые меры поддержки АПК. Одно из них — выделит дополнительные средства на льготное кредитование сезонных полевых работ.
Сегодня ставки по новым кредитам для сельхозпроизводителей повысились, в среднем, до 25%, — аграрии не готовы под такие проценты брать займы чтобы провести посевную. А важно ее провести без срывов, в нужные сроки, чтобы получить урожай и обеспечить продовольственную безопасность страны.
— Это также работа на опережение, чтобы не перед посевной деньги искать, а заранее подготовиться, — заметила региональный бизнес-омбудсмен.
В Приморье сейчас также обсуждаются варианты поддержки бизнеса при реализации новых проектов в рамках преференциальных режимов — территории опережающего развития и свободного порта Владивостока. Недавно правительство РФ пошло навстречу дальневосточному капиталу — в конце 2021 года был снижен порог инвестиций для получения статуса резидента СПВ — с 5 млн рублей до 500 тысяч. Стоит пойти ещё дальше, чтобы дать возможность ещё большему количеству компаний воспользоваться льготами этих территорий, развивать своё дело и создавать рабочие места, -считает Марина Шемилина.
— Предусмотрена льготная ставка налогообложения для вновь создаваемых предприятий в режиме СПВ. Но ведь есть и действующие предприятия, которые могут создать новое направление, однако воспользоваться этой льготой не могут. Я обратилась к региональной власти, вместе будем думать, каким образом подержать предпринимателей, которые хотят развивать новое производство, создавать новые рабочие места.
Кроме того, стоит подумать над тем, чтобы продлить период льготного налогообложения для резидентов СПВ. Сейчас в рамках этого режима льготные ставки действуют в течение пяти лет. Но из-за пандемии немало предпринимателей не сумели завершить строительство, ввести в действие свои предприятия и получать прибыль. А льготный период уже закончился, теперь, не получая доходов, надо платить налоги по полной ставке.
Наше предложение — продлить период льготного налогообложения резидентам СПВ, которые не смогли реализовать проект из-за форсмажора. Но только для тех, кто реально находится на какой-то стадии реализации, и остановил её по причинам, не зависящим от них. Региональные власти согласны с предложением омбудсмена и готовы обратиться с ним в правительство РФ.
Стройплощадки отдадут северокорейцам
Ещё одна проблема, которая грозит сильно «обескровить», вернее, «обезлюдеть» строительную отрасль.
Повысился курс доллара, и строители уже обеспокоены тем, что иностранные рабочие из стран бывшего СССР, трудящиеся на стройплощадках Приморья, вскоре начнут покидать регион. С этим уже приходилось стакиваться в 2015 году. Как выяснилось, региональные власти уже готовят обращение в правительство, чтобы получить разрешение привлечь северных корейцев.
— Новые антироссийские санкции намного сильнее ударят по экономике всей страны, и нашего Приморья, в частности. Пока мы страдаем от резкого удешевления рубля, но впереди, очевидно, нас ждут более ощутимые проблемы. Поэтому так важно работать на опережение, уже сейчас готовясь к последствиям ограничений, введенных США и западными странами, чтобы их избежать или минимизировать.
Сейчас главам муниципалитетов дано указание- встретиться на своей земле с представителями деловых кругов, сообществ, предпринимателями, с каждым производителем приморской продукции, чтобы узнать, чем можно помочь. И конечно, помогать. Главное, чтобы помощь была эффективной, а не демагогией, — указала Марина Шемилина.