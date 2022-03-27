«Верила до последнего»: как мошенники получили миллион рублей от жительницы Приморья

Posted 27 марта 2022, 04:14
Published 27 марта 2022, 04:14
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Обманутая жительница Приморья действовала по указке владельцев платформы для торговли на бирже. Сначала горожанка установила специальное приложение, потом начала по частям вносить деньги.
Как рассказали в краевом управлении МВД, сперва она внесла на счёт 300 000 рублей, а в течение нескольких дней довела эту сумму до 1 300 000 рублей. В какой-то момент женщина захотела вывести средства, но сделать это не удалось - счёт был заблокирован.
По словам жертвы мошенников, ей не раз приходилось слышать о таких аферах, но она не думала, что однажды попадёт на крючок.
«До последнего момента потерпевшая верила в то, что действительно зарабатывает денежные средства на фондовым рынке и вот-вот разбогатеет», - добавили полицейские.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что пенсионерка из Приморья лишилась 1,2 миллиона рублей, пытаясь торговать в интернете.