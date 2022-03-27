vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2022, 04:14

Published 27 марта 2022, 04:14

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Верила до последнего»: как мошенники получили миллион рублей от жительницы Приморья

«Верила до последнего»: как мошенники получили миллион рублей от жительницы Приморья

27 марта 2022, 04:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенник
Горожанка Дальнереченская решила поработать на фондовом рынке с помощью онлайн-платформы. В процессе работы женщина рассталась с 1 300 000 рублей, которые в тайне от неё получили мошенники.

Обманутая жительница Приморья действовала по указке владельцев платформы для торговли на бирже. Сначала горожанка установила специальное приложение, потом начала по частям вносить деньги.

Как рассказали в краевом управлении МВД, сперва она внесла на счёт 300 000 рублей, а в течение нескольких дней довела эту сумму до 1 300 000 рублей. В какой-то момент женщина захотела вывести средства, но сделать это не удалось - счёт был заблокирован.

По словам жертвы мошенников, ей не раз приходилось слышать о таких аферах, но она не думала, что однажды попадёт на крючок.

«До последнего момента потерпевшая верила в то, что действительно зарабатывает денежные средства на фондовым рынке и вот-вот разбогатеет», - добавили полицейские.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что пенсионерка из Приморья лишилась 1,2 миллиона рублей, пытаясь торговать в интернете.

#Новости#Общество#Мошенник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика