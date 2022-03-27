«Верила до последнего»: как мошенники получили миллион рублей от жительницы Приморья

Как рассказали в краевом управлении МВД, сперва она внесла на счёт 300 000 рублей, а в течение нескольких дней довела эту сумму до 1 300 000 рублей. В какой-то момент женщина захотела вывести средства, но сделать это не удалось - счёт был заблокирован.