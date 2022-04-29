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Posted 29 апреля 2022, 04:17

Published 29 апреля 2022, 04:17

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Подготовка к ядерным испытаниям идёт в считанных часах езды от Владивостока

29 апреля 2022, 04:17
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КНДР
Спутниковые снимки показали, что на закрытом ранее ядерном полигоне в северной части КНДР ведутся восстановительные работы. Власти соседней с Приморьем страны могут провести пробный взрыв уже в ближайшие месяцы, считает эксперт.

Как пишет агентство Yonhap, на сделанных спутником кадрах можно проследить за возведением нового входа на полигон и реконструкцией взорванного в 2018 году туннельного комплекса.

Сотрудник Корейского института оборонной аналитики Ли Сан Мин полагает, что власти КНДР смогут провести новые ядерные испытания уже в период май–сентябрь 2022 года.

Полигон Пунгери, восстановлением которого занимается северокорейская сторона, находится на расстоянии менее 193 километров от границы Приморского края и КНДР.

Расстояние от этой площадки до Владивостока по прямой составляет около 300 километров, а по дороге — около 400 км.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие последствия может иметь рост напряжённости на Корейском полуострове.

#Новости#В мире#КНДР
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