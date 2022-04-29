Подготовка к ядерным испытаниям идёт в считанных часах езды от Владивостока

Posted 29 апреля 2022, 04:17
Published 29 апреля 2022, 04:17
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как пишет агентство Yonhap, на сделанных спутником кадрах можно проследить за возведением нового входа на полигон и реконструкцией взорванного в 2018 году туннельного комплекса.
Сотрудник Корейского института оборонной аналитики Ли Сан Мин полагает, что власти КНДР смогут провести новые ядерные испытания уже в период май–сентябрь 2022 года.
Полигон Пунгери, восстановлением которого занимается северокорейская сторона, находится на расстоянии менее 193 километров от границы Приморского края и КНДР.
Расстояние от этой площадки до Владивостока по прямой составляет около 300 километров, а по дороге — около 400 км.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какие последствия может иметь рост напряжённости на Корейском полуострове.