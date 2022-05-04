«Вспомните старое доброе слово»: дух патриотизма охватит Приморье

Posted 4 мая 2022, 03:21
Published 4 мая 2022, 03:21
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
— В нашем театре стало доброй традицией перед праздником Победы организовывать выездные концерты, литературно-драматические представления для жителей окрестных сёл, — говорит Наталья Белошенко, руководитель литературно-драматургической части театра. — В этом году для таких поездок был выбран жанр агитбригады.
Напомним, агитбригада — это особый мобильный творческий коллектив, чьи выступления носят пропагандистский характер и чаще всего основаны на актуальной тематике, затрагивающей как вечные проблемы, так и вызовы времени. Фронтовые агитбригады времён Великой Отечественной войны были примером служения артистов общей цели — Победе!
В этом году артисты Уссурийского театра подготовили литературно-музыкальную композицию «Сквозь года звенит Победа». По словам главного режиссера театра Бориса Бехарского, в ней прозвучат песни и стихи не только военных лет, но и современные произведения. Главное, что все они объединены одной темой любви к Родине, героизма нашего народа и памяти о его подвиге.
— Выступления фронтовых агитбригад, в чей репертуар входили самые свежие, только что созданные в то время песни и стихи советских авторов, поднимали дух наших воинов, — говорит Борис Бехарский. — Об этом в наши дни напоминают концерты, посвященные празднику Великой Победы: здесь можно подпевать знакомым песням, почувствовать единство и гордость за дедов и прадедов — победителей.
Агитбригада сегодня вечером выступит в 17 часов в селе Каменушка, 5 мая в то же время — в клубе села Кроуновка. А в День Победы концертную программу «Сквозь года звенит Победа» увидят уссурийские зрители. Вход в честь праздника свободный!