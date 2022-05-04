«Вспомните старое доброе слово»: дух патриотизма охватит Приморье

В этом году артисты Уссурийского театра подготовили литературно-музыкальную композицию «Сквозь года звенит Победа». По словам главного режиссера театра Бориса Бехарского, в ней прозвучат песни и стихи не только военных лет, но и современные произведения. Главное, что все они объединены одной темой любви к Родине, героизма нашего народа и памяти о его подвиге.