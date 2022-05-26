ВТБ предоставил ГК «Доброфлот» кредит на сумму 3,6 млрд рублей

«Доброфлот» при поддержке банка также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 млрд рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тыс. тонн, общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год.