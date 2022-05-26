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Posted 26 мая 2022, 05:44

Published 26 мая 2022, 05:44

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

ВТБ предоставил ГК «Доброфлот» кредит на сумму 3,6 млрд рублей

26 мая 2022, 05:44
Фото: 1MI. тематическое фото
ВТБ предоставил АО «Южморрыбфлот» (входит в ГК «Доброфлот») финансирование в рамках программы льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Средства в размере 3,6 млрд рублей выданы сроком на один год.

ГК «Доброфлот» — ведущий российский производитель рыбных консервов и пресервов, поставляет продукцию во все регионы России и за рубеж. Ежегодно выпускает более 170 млн банок продукции 30 наименований. Завод входящего в группу АО «Южморрыбфлот» − крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие береговой переработки полного технологического цикла. Мощности завода позволяют производить более 100 млн банок рыбных консервов в год.

«Мы активно сотрудничаем с рыбопромышленной отраслью, которая является одной из ключевых для экономики Приморья. Сегодня банк видит своей задачей своевременно предоставить отрасли дополнительное финансирование и поддержку. Это позволит предприятиям адаптироваться к текущим экономическим условиям, а также продолжить реализацию проектов развития», − прокомментировал управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко.

«Возможность получить средства господдержки крайне важна для региональных предприятий. Это помогает компенсировать рост стоимости кредитования для активно развивающихся предприятий и сохранить непрерывность производственного процесса, рабочие места и социальную стабильность в субъектах РФ», — прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

«Доброфлот» при поддержке банка также активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей. Ранее ВТБ предоставил компании для реализации инвестиционных проектов финансирование на общую сумму более 6,5 млрд рублей. При поддержке банка в г. Большой Камень Приморского края был построен рыбоперерабатывающий завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки, на территории дополнительно обустроен логистический узел. В настоящее время предприятие завершает строительство холодильника объемом хранения 15 тыс. тонн, общим грузооборотом 230 тыс. тонн в год.

Льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора о предоставлении финансирования.

Справка:

Группа компаний «Доброфлот» − рыбопромышленный холдинг Дальнего Востока, объединяет рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (морская добыча рыбы), ООО «Движение» (логистическая компания полного цикла перевозки и перевалки в портах рыбы), ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод». Предприятия реализуют неразрывный технологический процесс и обеспечивают полный цикл жизни товара из рыбы — от добычи и переработки свежего сырья в море до доставки готовой продукции во все регионы России, а также за рубеж.

По сообщению пресс-службы банка ВТБ (ПАО).

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