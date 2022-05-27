Во Владивостоке навсегда запретят останавливаться на одной из улиц

Posted 27 мая 2022, 07:41
Published 27 мая 2022, 07:41
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Повод для изменения схемы движения на Шепеткова до боли классический. Жителям города надоели припаркованные всюду машины, из-за которых невозможно нормально проехать. Разгневанные автолюбители стучались в двери городской администрации и в комментарии в их соцсетях. И достучались!
«Проведенный мониторинг дорожной ситуации подтвердил все недовольства местных жителей. Из-за припаркованных машин порой создаются существенные затруднения движения на данном участке улицы» — отметили в управлении дорог администрации города.
В скором времени знаки «Остановка запрещена» установят на территории участка от пересечения с улицей Спиридонова до дома № 60. Также в управлении дорог пообещали украсить каждый знак табличкой дополнительной информации «Эвакуация».
Ранее «Восток-Медиа» рассказало об ещё одной улице во Владивостоке, где теперь нельзя припарковать «ласточку».