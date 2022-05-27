Во Владивостоке навсегда запретят останавливаться на одной из улиц

Повод для изменения схемы движения на Шепеткова до боли классический. Жителям города надоели припаркованные всюду машины, из-за которых невозможно нормально проехать. Разгневанные автолюбители стучались в двери городской администрации и в комментарии в их соцсетях. И достучались!