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Posted 27 мая 2022, 07:41

Published 27 мая 2022, 07:41

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

тематическое фото

Во Владивостоке навсегда запретят останавливаться на одной из улиц

27 мая 2022, 07:41
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Дороги
На улице Шепеткова в столице Приморья запретят парковку. Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.

Повод для изменения схемы движения на Шепеткова до боли классический. Жителям города надоели припаркованные всюду машины, из-за которых невозможно нормально проехать. Разгневанные автолюбители стучались в двери городской администрации и в комментарии в их соцсетях. И достучались!

«Проведенный мониторинг дорожной ситуации подтвердил все недовольства местных жителей. Из-за припаркованных машин порой создаются существенные затруднения движения на данном участке улицы» — отметили в управлении дорог администрации города.

В скором времени знаки «Остановка запрещена» установят на территории участка от пересечения с улицей Спиридонова до дома № 60. Также в управлении дорог пообещали украсить каждый знак табличкой дополнительной информации «Эвакуация».

Ранее «Восток-Медиа» рассказало об ещё одной улице во Владивостоке, где теперь нельзя припарковать «ласточку».

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#Новости#Общество#Владивосток#Дороги#Авто
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