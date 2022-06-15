На замену солнечной погоде в Приморье пришли дожди

В некоторых районах края пройдёт несильный дождь, но на севере региона погода будет преимущественно без осадков, так как на этой территории атмосферное давление всё ещё будет повышено. Возможны туманы. Ветер, как и вчера, южный умеренный, температурный фон — от +14 до +30 градусов по Цельсию.