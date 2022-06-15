На замену солнечной погоде в Приморье пришли дожди

Posted 14 июня 2022, 22:56
Published 14 июня 2022, 22:56
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В некоторых районах края пройдёт несильный дождь, но на севере региона погода будет преимущественно без осадков, так как на этой территории атмосферное давление всё ещё будет повышено. Возможны туманы. Ветер, как и вчера, южный умеренный, температурный фон — от +14 до +30 градусов по Цельсию.
Во Владивостоке сегодня облачно. В первой половине дня — лёгкая морось, во второй — небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, который может смениться на восточный. Температура в среду будет варьироваться от +15 до +17 градусов в пределах города и до +21 в пригородах.
В Уссурийске снова самый тёплый прогноз. В городе 15 июня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Несильный южный ветер. Температура воздуха от +20 до +22 градусов.
В Находке, как и в приморской столице, облачно. Во второй половине дня ожидается дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура будет варьироваться от +18 до +20 градусов.
В заливах вода продолжает прогреваться. Температура в Амурском заливе +16, в заливе Посьета — +18, в заливе Находка — +14 градусов.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о погоде на эту неделю.