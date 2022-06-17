Рабочий день закончился ударом топора для жительницы Приморья

Posted 17 июня 2022, 07:55
Published 17 июня 2022, 07:55
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В пресс-службе управления Росгвардии по Приморью сообщают, что женщина сама уронила себе на ногу топор при разделке мяса. Остановить начавшееся кровотечение работники торговой точки сами не смогли.
«Стражи порядка незамедлительно вызвали на место бригаду медиков и оказали пострадавшей доврачебную помощь, остановив кровотечение», - добавили в Росгвардии.
До прибытия бригады скорой помощи сотрудники ведомства оставались на месте происшествия. Травмированная женщина была госпитализирована.
Ранее «Восток-Медиа» писало о других случаях получения приморцами увечий во время работы.
В начале июня неприятная участь постигла врача скоро помощи и консультанта торговой компании, неделей раньше пострадал специалист по транспортной безопасности, а до этого были травмировались механик и уборщица.