Свои кефир и масло: в Хабаровском крае активно работает программа импортозамещения

И в этом им помогают краевые программы поддержки. Тот же СПК «Благодатное» получил крупный грант на развитие материально-технической базы. Средства потратили на модульный цех по переработке молока. В Хабаровском крае предпринимателям доступны федеральные и региональные меры поддержки. Сейчас, в условиях санкционного давления, в приоритете проекты, нацеленные на развитие собственного производства. В Хабаровском крае в 2022 году на поддержку аграриев предусмотрено 37,2 млн рублей. Два претендента уже признаны победителями состоявшегося конкурса регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Гранты будут выделены на развитие молочного животноводства и устройство овощехранилища.