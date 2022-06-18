Свои кефир и масло: в Хабаровском крае активно работает программа импортозамещения

Posted 18 июня 2022, 03:10
Published 18 июня 2022, 03:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В сельхозкооперативе «Благодатное», расположенном в районе имени Лазо, местные бурёнки пошли на рекорд. Управляющий фермой Роман Санников поясняет, что пополнение ежедневного коровьего меню «зелёнкой» благодатно отразилось на надоях. Но не менее важным стало и замена поголовья на высокопродуктивное стадо. СПК завезли вологодских коров, каждая даёт 20 -30 литров молока каждый день.
Выход на пастбища и высокоудойное поголовье в совокупности дали хороший результат- заметный прирост объёмов молока. Ещё месяц назад надои были около тонны, сейчас полторы и более, рассказал управляющий ресурсу «Вести.Хабаровск». Молоко идёт на перерабатывающий завод СПК «Благодатное» — из ценного сырья делают кефир, йогурты, масло и даже сыры. Вся продукция поставляется на прилавки местных магазинов — хабаровские фермеры вносят свой вклад в дело обеспечение продовольственной безопасности региона.
И в этом им помогают краевые программы поддержки. Тот же СПК «Благодатное» получил крупный грант на развитие материально-технической базы. Средства потратили на модульный цех по переработке молока. В Хабаровском крае предпринимателям доступны федеральные и региональные меры поддержки. Сейчас, в условиях санкционного давления, в приоритете проекты, нацеленные на развитие собственного производства. В Хабаровском крае в 2022 году на поддержку аграриев предусмотрено 37,2 млн рублей. Два претендента уже признаны победителями состоявшегося конкурса регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Гранты будут выделены на развитие молочного животноводства и устройство овощехранилища.