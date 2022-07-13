«Необходимо сплочение»: известные приморцы — о патриотизме и поддержке СВО

Общенациональная повестка поддержки СВО, объявленная президентом, конечно, очень важна. Вообще в трудные минуты необходимо сплочение. Мы должны понимать, что речь идёт о безопасности и даже самом существовании нашей страны. И сплочение вокруг президента как гаранта Конституции, вокруг руководителей нашей страны — это жизненно важно. Мне непонятны эти «перебежчики», эти поп-кумиры, которые имели всё в России и зарабатывали на россиянах, а в первые же дни СВО, хотя им ничего не угрожало, сбежали да ещё принялись поливать грязью нашу страну. Это мерзко. Я композитор, человек искусства — и не могу понять таких подлецов. Я даже не могу слушать их музыку, противно.