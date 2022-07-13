«Необходимо сплочение»: известные приморцы — о патриотизме и поддержке СВО

Posted 13 июля 2022, 00:45
Published 13 июля 2022, 00:45
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Я не только большой патриот своей страны, я ещё являюсь председателем общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Приморском крае, — говорит Роман Нечаев, директор Приморского краевого центра народной культуры. — И задачи, которые мы ставим перед собой — это не только сохранение «памяти в граните», памятников по всему Приморью, но и патриотическое воспитание граждан. А вот заниматься патриотизмом возможно только в действии. Поэтому мы проводим множество патриотических акций.
Я поддерживаю СВО, так как считаю верной политику нашего президента. Да и всё происходящее за последнее время, а я сейчас говорю о геноциде, русофобии, сегрегации по отношению к россиянам не только на Украине, но и в Европе, — говорит о том, что необходимо справиться с этой коричневой чумой. Не хочу, чтобы эта вот чума разрослась у нас, в России».
«Почему я поддерживаю СВО? Потому что вижу ситуацию вокруг нашей страны, которая обложена со всех сторон, зажата в тиски, — говорит Владимир Синенко, преподаватель Приморского колледжа искусств, доцент кафедры вокального мастерства и хорового дирижирования, института искусств, композитор, заслуженный работник культуры России. — И давление это на страну идёт много лет, настал предел терпению. Нужно было что-то с этим делать. И я считаю, что президент Владимир Путин правильно поступил, когда объявил о начале СВО.
Восемь лет кошмара на Донбассе, когда гибли люди, мирные люди, дети… Мы не могли начать СВО в 2014 году, мы были элементарно не готовы. Мы пытались решить всё дипломатическим путём, но стало ясно, что Киев просто в этом не заинтересован.
И достаточно одного взгляда на нацистов, разрисованных свастикой, чтобы понять, что это за люди и возможны ли с ними дипломатические переговоры. Неужели хоть у кого-то есть сомнения по поводу того, что это самые настоящие фашисты?!
Считаю важнейшей целью СВО прекращение геноцида русского народа на Украине и освобождение ЛНР и ДНР. А также — денацификацию Украины. Это более чем серьёзно и важно.
У меня много знакомых на Украине, раньше там много пели мои песни, но в последние годы — мне об этом рассказывали — существовал категорический запрет на исполнение песен на русском языке, те прекрасные стихи, на которые я писал песни, переводили на украинский. Я считаю, что это безобразие. Музыка всегда и во всем мире исполняется на языке оригинала. Это общепринятая практика. А требование переводить на украинский — самый настоящий геноцид русского языка.
Общенациональная повестка поддержки СВО, объявленная президентом, конечно, очень важна. Вообще в трудные минуты необходимо сплочение. Мы должны понимать, что речь идёт о безопасности и даже самом существовании нашей страны. И сплочение вокруг президента как гаранта Конституции, вокруг руководителей нашей страны — это жизненно важно. Мне непонятны эти «перебежчики», эти поп-кумиры, которые имели всё в России и зарабатывали на россиянах, а в первые же дни СВО, хотя им ничего не угрожало, сбежали да ещё принялись поливать грязью нашу страну. Это мерзко. Я композитор, человек искусства — и не могу понять таких подлецов. Я даже не могу слушать их музыку, противно.
Добровольцы, идущие на СВО, меня восхищают. Всегда в обществе есть те, кто занимает выжидательную позицию, мол, посмотрим-посмотрим, поддержу того, кто победит. И это гадко. А есть те, кто идёт поддерживать свою страну из высоких, светлых побуждений. Ими можно только гордиться.
Участникам спецоперации желаю возвращения домой с победой — к родным и близким».