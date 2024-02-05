«Набери вес» — сказали танцору: солисты Мариинского театра о профессии и о себе

— (смеётся) У меня выбора не было. Не могу сказать, что я хотел тогда всю жизнь заниматься балетом. Пока я учился, мысль у меня была только одна: выжить. Пройти через все тяготы обучения и получить профессию. Мысли о том, что балет со мной не на всю жизнь, есть и сегодня. Да, он приносит удовольствие людям, но практической пользы не имеет. Иногда думаю, что, окончив балетную карьеру, я мог бы стать переводчиком. Ведь много лет прожил в Канаде и знаю английский очень хорошо. А если ещё за время работы в России выучу русский…