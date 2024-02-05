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Posted 5 февраля 2024, 03:35

Published 5 февраля 2024, 03:35

Modified 5 февраля 2024, 03:39

Updated 5 февраля 2024, 03:39

В воскресенье пожарные дважды отбивали от пламени горящие автомобили в Приморье

В секунды охватило пламя: в воскресенье сотрудники МЧС дважды спасали авто в Приморье

5 февраля 2024, 03:35
Фото: 1MI.

В воскресенье пожарные дважды отбивали от пламени горящие автомобили в Приморье

Сюжет
Пожар
Воспламенились моментально: минувшее воскресенье выдалось «жарким» для спасателей в Приморье. В первой половине дня пожарные устраняли два пожара, «жертвами» которых стали автомобили.

Возгорания двух автомобилей в разных городах Приморья было зафиксировано днем 4 февраля. Первое происшествие случилось в Спасске-Дальнем, в районе улицы Ипподромной. Сообщение о загоревшемся легковом авто поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы от очевидцев. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты, однако к этому моменту машина уже была полностью охвачена пламенем. К несчастью владельца, огонь полностью уничтожил автомобиль. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Несколькими часами позже другой пожар повредил автомобиль — теперь уже во Владивостоке, на улице Шевченко. Пожарные прибыли на место через пять минут после сообщения, по приезде пламя успело распространиться только на переднюю часть машины. Авто удалось отбить от огня, но транспорт получил повреждения на площади 2 квадратных метров.

В случае обоих происшествий сейчас устанавливаются причины пожаров и ущерб, причиненный владельцам автомобилей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре с человеческими жертвами, который произошел недалеко от Владивостока.

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