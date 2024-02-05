В секунды охватило пламя: в воскресенье сотрудники МЧС дважды спасали авто в Приморье

Возгорания двух автомобилей в разных городах Приморья было зафиксировано днем 4 февраля. Первое происшествие случилось в Спасске-Дальнем, в районе улицы Ипподромной. Сообщение о загоревшемся легковом авто поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы от очевидцев. Спасатели прибыли на место происшествия в считанные минуты, однако к этому моменту машина уже была полностью охвачена пламенем. К несчастью владельца, огонь полностью уничтожил автомобиль. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.