Самосвал смял розовую малолитражку в мясо в Уссурийске — видео

Posted 26 июля, 05:13
Published 26 июля, 05:13
Modified 26 июля, 05:15
Updated 26 июля, 05:15
Жесткая авария случилась в районе авторынка в Уссурийске — малолитражку с людьми размозжило на обочине. Предварительно установлено, что водитель розового Toyota Vitz не уступил дорогу самосвалу. Большегруз не успел затормозить и смял малолитражку, как жестянку.
Пассажир в розовой «Тойоте» оказался заблокирован — не мог выбраться сам, доставать его пришлось спасателям. На месте работают спецслужбы, о состоянии людей не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьёзной аварии с участием лесовоза в Приморье.