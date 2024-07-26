Самосвал смял розовую малолитражку в мясо в Уссурийске — видео

Жесткая авария случилась в районе авторынка в Уссурийске — малолитражку с людьми размозжило на обочине. Предварительно установлено, что водитель розового Toyota Vitz не уступил дорогу самосвалу. Большегруз не успел затормозить и смял малолитражку, как жестянку.