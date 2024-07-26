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Posted 26 июля, 05:13

Published 26 июля, 05:13

Modified 26 июля, 05:15

Updated 26 июля, 05:15

Грузовик превратил розовую машинку в груду железа в Приморье

Самосвал смял розовую малолитражку в мясо в Уссурийске — видео

26 июля 2024, 05:13
Фото: 1MI.

Грузовик превратил розовую машинку в груду железа в Приморье

Сюжет
Авария
Розовая «Тойота» не пропустила огромный самосвал на перекрестке в Уссурийске. Грузовик смял машину так, что людей из неё пришлось буквально вырезать спасателям.

Жесткая авария случилась в районе авторынка в Уссурийске — малолитражку с людьми размозжило на обочине. Предварительно установлено, что водитель розового Toyota Vitz не уступил дорогу самосвалу. Большегруз не успел затормозить и смял малолитражку, как жестянку.

Пассажир в розовой «Тойоте» оказался заблокирован — не мог выбраться сам, доставать его пришлось спасателям. На месте работают спецслужбы, о состоянии людей не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьёзной аварии с участием лесовоза в Приморье.

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