Штормовое предупреждение в силе: тайфун Gaemi принесет мощные осадки в Приморье

Posted 26 июля, 05:17
Published 26 июля, 05:17
Modified 26 июля, 05:19
Updated 26 июля, 05:19
Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о тайфуне «Гаеми» и дальнейших траекториях его движения. По расчетам экспертов, тропический шторм, покинув юго-восточные территории Китая, продолжил ослабевать, затем он превратится в ложбину дальневосточной депрессии.
Вихрь потеряет силы не дойдя до Пекина почти 1 000 километров. Специалисты смеют предположить, что «тайфунная влага», во взаимодействии с полярным фронтом, дойдет до Приморья, но по пути частично утратит свою мощь.
Однако жителям региона необходимо следить за синоптической обстановкой, так как резкие подъемы уровней рек могут произойти вновь. Штормовое предупреждение действует по сей день.