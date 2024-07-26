Универсал превратился в седан от удара стволом дерева в Приморье — видео

Posted 26 июля, 05:26
Published 26 июля, 05:26
Modified 26 июля, 05:28
Updated 26 июля, 05:28
Ствол дерева упал на припаркованный автомобиль на юге Приморья. Машина стояла у дороги и, как казалось сначала, довольно далеко от деревьев. Ветер оказался слишком сильным, и «Тойота» все-таки пострадала. Только с одной стороны, но зато очень мощно — был универсал, теперь — седан.
На место быстро приехал аварийный комиссар, в сети появились кадры с места происшествия.
Вероятно, в машине не было людей. О пострадавших не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с малолитражкой и самосвалом в Приморье.