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Posted 26 июля, 05:26

Published 26 июля, 05:26

Modified 26 июля, 05:28

Updated 26 июля, 05:28

Дерево пришибло припаркованную машину в Приморском крае

Универсал превратился в седан от удара стволом дерева в Приморье — видео

26 июля 2024, 05:26
Фото: 1MI.

Дерево пришибло припаркованную машину в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Очередной жертвой непогоды в Приморье стал припаркованный у дороги автомобиль. Прямо на него рухнуло огромное дерево.

Ствол дерева упал на припаркованный автомобиль на юге Приморья. Машина стояла у дороги и, как казалось сначала, довольно далеко от деревьев. Ветер оказался слишком сильным, и «Тойота» все-таки пострадала. Только с одной стороны, но зато очень мощно — был универсал, теперь — седан.

На место быстро приехал аварийный комиссар, в сети появились кадры с места происшествия.

Вероятно, в машине не было людей. О пострадавших не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с малолитражкой и самосвалом в Приморье.

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#Видео#Деревья#Автомобили#Непогода#Приморский край#Приморье#Происшествия
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