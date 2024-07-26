Универсал превратился в седан от удара стволом дерева в Приморье — видео

Ствол дерева упал на припаркованный автомобиль на юге Приморья. Машина стояла у дороги и, как казалось сначала, довольно далеко от деревьев. Ветер оказался слишком сильным, и «Тойота» все-таки пострадала. Только с одной стороны, но зато очень мощно — был универсал, теперь — седан.